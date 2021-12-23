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Son dakika haber | Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü mest ediyor - Son Dakika

Son dakika haber | Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü mest ediyor

23.12.2021 10:47
Son dakika haber | Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü mest ediyor

Son dakika haberleri... Erzincan'ın güneyindeki Munzur dağlarının eteğinde 2 bin 970 rakımda bulunan ve yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tutan gölde güzel kış manzaraları oluştu.

Erzincan'ın güneyindeki Munzur dağlarının eteğinde 2 bin 970 rakımda bulunan ve yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tutan gölde güzel kış manzaraları oluştu. Gölün bulunduğu Ergan Dağı Kış Sporları Merkezinde, yeni sezon için çalışmalar tamamlandı. Kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu kayak merkezi pistlerini Cumartesi günü kayak severlerin hizmetine açacak.

Erzincan'da hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Böylelikle göl ile çevresi, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Derinliği 5 metre olan gölü görmeye gelen ziyaretçiler, ortamın çok güzel olduğunu söyledi. Göl, fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline geldi.

Ardıçlı Gölü'ndeki kış güzelliği, drone ile de havadan görüntülendi.

'ERGAN DAĞI KIŞ SPORLARI MERKEZİ SEZONA HAZIR'

Türkiye'nin gözde kayak merkezleri arasında yer alan ve sezon öncesi hazırlıklar tamamlanan Erzincan'da ki Ergan Dağı Kayak Merkezi yeni sezon için çalışmalarını tamamladı. Pist uzunluğu ve kar kalitesi ile Türkiye'deki önemli kayak tesislerinden birisi olan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapılan çalışmalar ile kayak merkezi yeni sezona hazırlandı.

Her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce kayak severi ağırlayan kayak merkezi, doğasıyla da ziyaretçilerine eşsiz manzaraya karşı kayak yapma imkanı sunuyor. Erzincan il merkezine 17 kilometre, havalimanına 13 dakika mesafede bulunan Ergan Dağı'nda yer alan, 12 kilometre kayak yapma alanına sahip kayak merkezinde farklı zorluk derecesine sahip 4 pistiyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kayak Merkezi tesis şefi Fikret Özer, tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek, "Beklenen kar yağdı, pistlerimiz hazır. Cumartesi günü Allah'ın izni ile açılışı yapacağız. Bütün kayak severleri Ergan Dağına bekliyoruz" dedi.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde sezonu cumartesi günü açacaklarını belirten tesis çalışanı Orhan Ozansoy, kayak severlerin akın edeceği pistleri test ederek açılışa hazır hale getirdiklerini söyledi.

Sezon öncesi kayak merkezini gezmeye gelen Hüseyin Karakoyun, 'Çok güzel bir tesisi var, pistleri çok güzel. Sezon açılışıyla birlikte kayak yapmaya da geleceğiz" dedi.

(Senanur Erdoğan - Emin Ferhat Sevilir-İHA)

Son dakika haber | Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü mest ediyor
Son dakika haber | Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü mest ediyor
Son dakika haber | Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü mest ediyor
Son dakika haber | Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü mest ediyor
Son dakika haber | Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü mest ediyor

Kayak Merkezi, Toros Dağları, Erzincan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü mest ediyor - Son Dakika


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