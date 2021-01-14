Yüzeyi buz tutan Balık Gölü'nde mangal keyfi yaptılar - Son Dakika

Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden Balık Gölü'nün donmasının ardından gençlerin buz üstünde mangal yakması ilginç görüntüler oluşturdu.

Iğdır ile Ağrı sınırlarında bulunan Balık Gölü'nün yüzeyi etkili soğuk hava nedeniyle tamamen buzla kaplandı.

Sahip olduğu 2 bin 241 metre rakımla yurdun en yüksek rakımlı göllerinden Balık Gölü buzla kaplanınca, çevre illerdeki bazı vatandaşlar bu eşsiz manzarayı görmek için adeta göle akın etti.

Bazı vatandaşlar gölün buzlu yüzeyinde yürüyüş yaparken, bazıları ise buzla kaplanan göl yüzeyinde mangal yakıp gölün tadını çıkardı.

Gençlerin gölün buz tutan yüzeyinde mangal ve semaver yakması ilginç görüntüler oluşturdu.

Iğdır'dan gelerek gölün buzla kaplı yüzeyinde mangal yapan ziyaretçilerden Vahap Arslan, AA muhabirine, doğada olmanın kendileri için bir tutku olduğunu belirtti.

Salgın yüzünden stres atmak için kendilerini doğaya attıklarını dile getiren Arslan, "Gölün yüzeyi buzla kaplandı, biz önce korktuk ama biraz üzerinde dolaştıktan sonra buzun kalın olduğunu fark ettik. Hayatımızda ilk kez buz tutan bir gölün üstünde mangal yaktık. Korksak da bu heyecanı yaşama değer." ifadelerini kullandı.