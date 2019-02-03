Son Dakika Haberleri: Yüzeyi Buz Tutan Çıldır Gölü'ne Çıkan Kepçe, Göle Gömüldü

Yüzeyi Buz Tutan Çıldır Gölü'ne Çıkan Kepçe, Göle Gömüldü

13 dakika önce

Ardahan'ın kısmen donan Çıldır Gölü'nde buzun kırılması sonucu göle gömülen iş makinesi için kurtarma operasyonu başlatıldı.

Yüzeyi Buz Tutan Çıldır Gölü'ne Çıkan Kepçe, Göle Gömüldü, System.String[]
Ardahan'ın kısmen donan Çıldır Gölü'nde buzun kırılması sonucu göle gömülen iş makinesi için kurtarma operasyonu başlatıldı.

9 Şubat tarihinde yapılacak olan '6. Uluslararası Çıldır Kristal Göl Atlı Kış Şöleni' festivali öncesi belediye ekipleri tarafından kar temizleme çalışmalarına başlanıldı. Çıldır Belediyesi'ne ait kepçe, Çıldır Gölü üzerinde yapmış olduğu kar temizliği sırasında kısmen donan buzun kırılmasıyla göle gömüldü. Sular altına gömülen iş makinesi için ekipler tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı.

Kepçe operatörü Cahit Turan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:55 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



102 Yaşındaki Yaşlı Kadının 80 Yıldır Dilendiği Ortaya Çıktı Teleferik Fiyatları Yarı Yarıya Ucuzladı, Yüzlerce Metre Kuyruk Oluştu

Arap Basını, ABD ve Türkiye'nin Suriye Konusunda Anlaşmaya Vardığını İddia Etti Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 16:08:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüzeyi Buz Tutan Çıldır Gölü'ne Çıkan Kepçe, Göle Gömüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]