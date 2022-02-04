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Yüzeyi buz tutan Susuz Şelalesi'ne tırmandılar - Son Dakika

Yüzeyi buz tutan Susuz Şelalesi'ne tırmandılar

04.02.2022 10:32
Yüzeyi buz tutan Susuz Şelalesi'ne tırmandılar

KARS'ın Susuz ilçesinde yüzeyi buz tutan Susuz Şelalesi'nde; milli dağcıların da aralarında olduğu ekip, tırmanış yaptı.

KARS'ın Susuz ilçesinde yüzeyi buz tutan Susuz Şelalesi'nde; milli dağcıların da aralarında olduğu ekip, tırmanış yaptı. İlk kez lider buz tırmanışının yapıldığını belirten dağcı Burak Atalay, "Muhteşem bir görüntü altında adrenalin dolu anlar yaşadık" dedi.

Susuz ilçesi ile Ardahan kara yolu üzerinde yer alan ve halk arasında 'Su Uçan' olan bilinen Susuz Şelalesi, buz tırmanışı yapan dağcılara ev sahipliği yaptı. Dağcılar Burak Atalay ve Yağız Cemal Köse'nin daveti ile şelaleye gelen milli dağcı Tunç Fındık, Mustafa Kalaycı, İkra Tülek ve Arda Türegün'den oluşan ekip, Susuz Şelalesi'nde ilk lider buz tırmanışını yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceyi olduğu tırmanışta dağcılar, 90 derece eğimli kar ve buz zorluğuna sahip 75 metre yüksekliğindeki şelalenin 25 metrelik kısmına çıktı.Susuz Şelalesi'nin önemli tırmanış rotalarından olduğunu belirten Burak Atalay, " Kars, doğa sporlarının pek çok dalını yapabilmek için büyük bir potansiyele sahip. Bir okul niteliği taşıyor. Biz de bugün Susuz Şelalesi'nin ilk lider tırmanış çıkışını gerçekleştirerek bunu bir kez daha göstermiş olduk. Davetimizi kırmayarak, buraya gelen ve bu çıkışı birlikte yaptığımız dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Susuz Şelalesi'nin bir tarafı buzla kaplı diğer tarafından ise hızla akan bir su vardı. Muhteşem bir görüntü altında adrenalin dolu anlar yaşadık. Yöre halkı arasında 'Su Uçan' olarak da adlandırılan, kış aylarında termometreler eksi dereceleri gösterdiğinde donan şelale manzarasıyla ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Doğaseverlerin uğrak yerlerinden olan şelale, 75 metre yükseklikten su düşüşüne sahip. Kışın gelmesiyle donarak buz sütunu oluşturunca da dağcıların dikkatini çekiyor" dedi.


Yüzeyi buz tutan Susuz Şelalesi'ne tırmandılar
Yüzeyi buz tutan Susuz Şelalesi'ne tırmandılar
Yüzeyi buz tutan Susuz Şelalesi'ne tırmandılar
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Susuz, Milli, Kars, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yüzeyi buz tutan Susuz Şelalesi'ne tırmandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüzeyi buz tutan Susuz Şelalesi'ne tırmandılar - Son Dakika
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