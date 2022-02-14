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Yüzeyi buzla kaplı olan Balık Gölü dalgıçları ağırladı - Son Dakika

Yüzeyi buzla kaplı olan Balık Gölü dalgıçları ağırladı

14.02.2022 19:29

Yüzeyi buzla kaplı olan Balık Gölü dalgıçları ağırladıAĞRI Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği dalgıçları, saklı cennet olarak nitelendirilen Balık Gölü'nde buzları kırarak dalış yaptı.

Yüzeyi buzla kaplı olan Balık Gölü dalgıçları ağırladı

AĞRI Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği dalgıçları, saklı cennet olarak nitelendirilen Balık Gölü'nde buzları kırarak dalış yaptı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan ve 2 bin 241 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek gölü olma özelliği taşıyan Balık Gölü'ne gelen Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği'nden 6 dalgıç, yüzeyi tamamen buzla kaplı olan göldeki buzları kırarak dalış yaptı. Su altında video ve fotoğraf çekimi gerçekleştiren dalgıçlar, kendilerini izlemeye gelen vatandaşlara keyifli anlat yaşattı.

Yüzeyi buzla kaplı olan Balık Gölü dalgıçları ağırladı
Yüzeyi buzla kaplı olan Balık Gölü dalgıçları ağırladı
Yüzeyi buzla kaplı olan Balık Gölü dalgıçları ağırladı

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Balık Gölü, Ağrı, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüzeyi buzla kaplı olan Balık Gölü dalgıçları ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüzeyi buzla kaplı olan Balık Gölü dalgıçları ağırladı - Son Dakika
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