Yüzeyi donan Nazik Gölü'nde balık avı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde balıkçılar, yüzeyi buz tutan Nazik Gölü'nde tehlikeye aldırış etmeden balık avlıyor.

Bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'nün yüzeyi dondu.

İlçeye bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köylerindeki balıkçılar da yüzeyi donan gölün üzerinde belirledikleri noktalarda buzu kazma ve küreklerle kırarak aynalı sazan balığı avlıyor.

Tehlikeye aldırış etmeden kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaşan buzun üzerinde açtıkları deliklerden ağlarını suya bırakan balıkçılar, daha sonra ağa takılan balıkları toplayıp ilçe merkezinde satıyor.

Balıkçılardan Caner Kardoğan, 10 yıldan bu yana balıkçılıkla ailesini geçindirdiğini söyledi.

Balık tutmak için 3 kilometre yürüdüklerini anlatan Kardoğan, "Burada balıkçılık yapmak çok zor. Gölün yüzeyi uzun süredir buzla kaplanmış durumda. Burada delikler açarak ağlarımızı bırakıyoruz. Ağa takılan balıkları satarak ailemizi geçindiriyoruz." dedi.

Ömer Ayaz ise güne Nazik Gölü'nde buz kalınlığının 40 santimetreye ulaştığını belirterek, "Bugün yaklaşık 8 kilogram balık tutabildik. Tuttuğumuz balıkları satacağız." diye konuştu.