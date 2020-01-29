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Yüzlerce Amazon çalışanı şirketi iklim konusunda gerekli adımları atmamakla eleştiriyor
6 saat önce
Yüzlerce Amazon çalışanı işlerini riske atarak şirketlerini iklim krizi konusunda yeterli adımları atmadığı gerekçesi ile eleştirdi.
Yüzlerce Amazon çalışanı işlerini riske atarak şirketlerini iklim krizi konusunda yeterli adımları atmadığı gerekçesi ile eleştirdi.
'İklim Adaleti için Amazon Çalışanları' adı grup tarafından organize edilen protestonun sanal bildirisine üstlenen 340'tan fazla çalışan imza attı. Şirketin bu kişilere mail atarak eylemlerine devam etmeleri halinde işten çıkarmakla tehdit ettiği belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:32
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