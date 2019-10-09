Son Dakika Haberleri: Yüzlerce Araçlık Askeri Konvoy Akçakale'ye Ulaştı
Son Dakika Güncel Yüzlerce Araçlık Askeri Konvoy Akçakale'ye Ulaştı

Yüzlerce Araçlık Askeri Konvoy Akçakale'ye Ulaştı

45 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey ve Doğu Suriye'ye planladığı askeri operasyon kapsamında yola çıkan yaklaşık 200 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey ve Doğu Suriye'ye planladığı askeri operasyon kapsamında yola çıkan yaklaşık 200 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesine ulaştı

Yüzlerce Araçlık Askeri Konvoy Akçakale'ye Ulaştı

Akçakale, Suriye, TSK, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:06 
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