Yüzlerce Araçlık Askeri Konvoy Akçakale'ye Ulaştı
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey ve Doğu Suriye'ye planladığı askeri operasyon kapsamında yola çıkan yaklaşık 200 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesine ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey ve Doğu Suriye'ye planladığı askeri operasyon kapsamında yola çıkan yaklaşık 200 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesine ulaştı
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:06
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