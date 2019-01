Yüzlerce Araçlık Konvoyla AK Parti İl Binasını Ziyaret Ettiler

Genel ve yerel seçimlerde AK Parti oylarında rekor kıran, son seçimlerde yüzde 98'lik oranla adeta destan yazan Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, seçmenler yüzlerce araçlık konvoyla AK Parti Şanlıurfa il binasına gelerek, "AK oyların kalesini teslim etmeyeceğiz" mesajı verdiler.

Genel ve yerel seçimlerde AK Parti oylarında rekor kıran, son seçimlerde yüzde 98'lik oranla adeta destan yazan Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, seçmenler yüzlerce araçlık konvoyla AK Parti Şanlıurfa il binasına gelerek, "AK oyların kalesini teslim etmeyeceğiz" mesajı verdiler.



Şanlıurfa kamuoyunda, son günlerde, Harran ilçesinde AK Parti'nin aday çıkarmayacağı, MHP Şanlıurfa milletvekilinin oğlunun MHP belediye başkan adayı olarak destekleneceği yönündeki söylentiler, AK Partili seçmeni ayağa kaldırdı. Harran ilçesinden 300'ü aşkın araç araçlık konvoyu ile parti il binasına gelen AK Partili seçmenler, muhtarlar ve kanaat önderleri, kaygılarını dile getirerek, yardım istediler.



Kalabalık grup, "Harran Ak oyların lideridir teslim edilmez", "Rekortmen Harran, oylarına sahip çıkacak", "Cumhurbaşkanımız Harran'a sahip çıkın", "Reisimiz; Ak oyların lideri Harran'ın sesini duyun", "İnadına Harran, İnadına Ak Parti, İnadına Rekor" ve "AK oyların kalesini teslim etmeyeceğiz" şeklinde sloganların yer aldığı pankartlar taşıyarak, seslerinin duyurulmasını istediler.



Grup adına açıklama Bini İcil Aşiretİ Liderlerinden Mustafa Aktaş, amaçlarının parti yöneticilerini üzmek ya da partiye zarar vermek olmadığını, tam aksine partilerine sahip çıktıklarını söyledi.



Mustafa Aktaş, yaptığı konuşmada, Harran'da MHP ile ittifak yapılmasının AK oyları ile destan yazan Harran seçmenine haksızlık olduğunu dile getirerek, "Burada bulunmamızın nedeni AK oylarımıza sahip çıkmaktır. Her seçimde rekor kıran, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan bağlılığında asla taviz vermeyen Harran'ımız, son seçimlerde de yine kendi rekoru kırıp yüzde 98'lik AK oylarla tarih yazmıştır. Şimdi sizlere soruyoruz. AK Parti oylarının Türkiye rekoru kırdığı Harran'da nasıl olur da partimiz aday çıkarmaz. Böyle bir ihtimal olursa dünya bize güler, ayrıca, MHP Şanlıurfa milletvekilinin oğlunun belediye başkanı olarak ittifak adayı yapılacağı söylentileri de olayın bir başka komik yönüdür. Oysa bu durum parti tüzüğüne de aykırıdır. Birinci derecede yakını milletvekili olan bir insan aynı bölgeden belediye başkanı olamaz. Partimizin üzerine oyunlar oynanmasına asla izin vermeyeceğiz. Biz oylarımızın arkasındayız ve sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.



"Yanlış reisten döner"



Mustafa Aktaş, tek umutlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaleti olduğunu belirterek, "Alt kadrolar böyle bir yanlış ittifaka sıcak baksa bile Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde kendisine sadık kalan, AK oyların lideri olan bir ilçeye yapılmak istenen bu haksızlığa izin vermeyecektir. Bu yüzden buradayız. Bu yüzden buradan sesimizi Cumhurbaşkanımıza duyurmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız biz sizin en sadık seçmenleriniz. Her izinizde olduk, rekor üstüne rekor kırdık. Bize bu haksızlığın yapılmasına izin vermeyin" diye seslendi.



Görüşme yapıldı



AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ile Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, kalabalık grubu yatıştırmak için büyük çaba harcadılar. Yıldız ve Beyazgül, daha sonra grup arasından temsilcilerle görüşme yapıp taleplerinin genel merkeze iletileceğini bildirdiler. - ŞANLIURFA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı'na Aykırı Hareket Eden Vekil, MHP'den İhraç Edildi

Son Dakika! Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi

Son Dakika! CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

ABD'de 800 Bin Federal Hükümet Çalışanı, 25 Gündür Maaş Alamıyor