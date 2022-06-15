Yüzlerce arı kovanı çamura gömüldü

- Sivas'ta meydana gelen sel nedeniyle yüzlerce arı kovanı çamura gömüldü

SİVAS - Sivas'ta etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle yüzlerce arı kovanını çamura gömüldü.

Sivas ve çevresinde etkili olan sağanak yağışlar hayatı tarımsal faaliyetleri de olumsuz yönde etkiledi. Sivas'ın Kangal İlçesine bağlı Beyyurt köyünü de etkisi altına alan yağışlar, bölgede arıcılığına zarar verdi. Bir anda başlayan ve dakikalar içerisinde şiddetini arttıran yağmur, yaklaşık 700 adet kovanın bulunduğu alanı göle çevirdi. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntü altına alan çaresiz arıcılar yağmurun dinmesinin ardından kovanlarının yanına koştu. Yarısına kadar çamura gömülen kovanlar uğranan zararı önüne serdi.