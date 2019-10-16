Son Dakika Haberleri: Yüzlerce balon balığı ağa takıldı -2
Son Dakika Güncel Yüzlerce balon balığı ağa takıldı -2

Yüzlerce balon balığı ağa takıldı -2

44 dakika önce

ANTALYA'nın Finike ilçesinden tekneyle Akdeniz'e avlanmaya çıkan bir balıkçının ağına yüzlerce balon balığı takıldı.

Yüzlerce balon balığı ağa takıldı -2, System.String[]

ANTALYA'nın Finike ilçesinden tekneyle Akdeniz'e avlanmaya çıkan bir balıkçının ağına yüzlerce balon balığı takıldı. Ağı tekneye çektiğinde balon balıklarıyla karşılaşan balıkçı Mehmet Sever, "Ağlarda istediğimiz türde balık beklerken, balon balığı çıktı" dedi.

Son yıllarda Akdeniz'de popülasyonu artan balon balığı, balıkçıların korkulu rüyası haline gelirken, 13 Ekim Pazar akşamı kendi balıkçı teknesiyle Akdeniz'de ava çıkan Mehmet Sever'in ağına balon balığı sürüsü takıldı. Yüzlerce balon balığını ağla teknesine çeken Mehmet Sever, gördüğü manzara karşısına şaşkına döndü. Bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Mehmet Sever, sosyal medyada da paylaştı.

Mehmet Sever, "Kısmetimizde balon balığı varmış. Ağlarda istediğimiz türde balık beklerken, balon balığı çıktı. Bu balıklar denizlerimizi istila etmiş durumda. En azından bu balıkların bir kısmını denizlerimizden temizlemiş olduk" dedi.

Denizleri istila eden balon balıklarının Pirana gibi olduğunu vurgulayan Mehmet Sever, balon balıklarının balıkçıların ağlarını parçaladığını kaydetti. Sever, "Bu balığın avlanmasına izin veriliyor ancak karaya çıkartılması yasak. Önlem alınmazsa popülasyonu daha da artacak. Balon balığı hem balıkçılar için hem de denizdeki balıklar için tehdit oluşturmaya başladı" diye konuştu.

Balon balığının Japonya'da tüketildiğini hatırlatan Mehmet Sever, "Japonya'da tüketilen bir balık. Bazı ülkelerde de ilaç yapımında kullanılıyor. Balon balığı yok edilmek yerine devlet desteğiyle katma değere dönüştürülebilir. Biz aslında öldürme taraftarı değiliz. Bundan 10- 15 yıl sonra çocuklarımız bu haberleri okuduğu zaman belki de doğaya zarar verdiğimizi düşünecek. O nedenle bunun desteklenmesi şart" dedi.

Diğer yandan balon balıklarının teknede ölmesinin ardından denize döküldüğü belirtildi.


Akdeniz, Finike, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:02 Kaynak: DHA
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