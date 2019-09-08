Son Dakika Haberleri: Yüzlerce bisikletli Üsküdar'dan Beykoz'a pedal çevirdi
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Yüzlerce bisikletli Üsküdar'dan Beykoz'a pedal çevirdi

1 saat önce

Üsküdar Belediyesi ve çok sayıda bisiklet grubu tarafından düzenlenen Bisikletli Farkındalık Turu'na yüzlerce bisikletli katıldı.

Üsküdar Belediyesi ve çok sayıda bisiklet grubu tarafından düzenlenen Bisikletli Farkındalık Turu'na yüzlerce bisikletli katıldı. Bisikletliler Meclisi çatısı altındaki 50'den fazla bisiklet grubunun katıldığı programda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Üsküdar sahili boyunca pedal çevirdi. Bisiklet turu, İHA tarafından havadan görüntülendi.

Üsküdar Beledi·yesi· ve çok sayıda bisiklet grubunun farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Pazar sabahı Üsküdar sahilinde toplanan yüzlerce bisikletli, çay ve simit ikramının ardından pedal çevirmek için startın verileceği alana geçti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katıldığı Bisikletli Farkındalık Turu'nda Bisikletliler Meclisi çatısı altındaki 50'den fazla bisiklet grubu ve kulübü ile bine yakın bisikletli, Beykoz sahiline uzanan 25 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Startın verilmesinden hemen önce basın mensuplarına bir açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün Üsküdar'dan Beykoz'a İstanbul Bisikletliler Meclisi ile birlikte 'Bizi Fark Edin' adıyla bir etkinlik düzenliyoruz. İstanbul'da malum trafik önemli bir sorun. Trafik problemi olan bir şehirde yaşıyoruz. Aslında herkes kendince bu yoğunluğu azaltacak bir çaba gösterebilir. Bunlardan biri de bisiklet kullanımını yaygın hale getirmektir. Tabii zaman zaman bisikletlerle ilgili kazaları duyuyoruz, arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor. Bugün de bu noktaya işaret etmek istiyoruz. Güzel bir pazar sabahı Şemsipaşa'dan yola çıkıyoruz, Beykoz'a kadar gideceğiz. Yayaların ve araçların trafikte belli bir ağırlığı var. Ama bisikletlerin de hak ettiği önemi görmelerini arzu ediyoruz. 'Bizi Fark Edin' diyerek özellikle araç sürücülerinin dikkatini çekmeye çalışıyoruz" dedi.

Bisiklet sürücüleri ise İstanbul'a daha fazla bisiklet yolları kazandırılmasını talep ederek, araç sürücülerinin de trafikte kendilerini daha fazla fark etmelerini istediler.

Öte yandan Üsküdar Şemsipaşa Meydanı'nda start alan bisiklet turu, İHA tarafından havadan görüntülendi.

(Mustafa Esen - Caner Evyapan/İHA)

Hilmi Türkmen, Üsküdar, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:15 Kaynak: İHA
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