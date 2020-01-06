Yüzlerce büyükbaşla ortadan kaybolan dolandırıcılar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüzlerce büyükbaşla ortadan kaybolan dolandırıcılar yakalandı - Son Dakika

Yüzlerce büyükbaşla ortadan kaybolan dolandırıcılar yakalandı

6 saat önce

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, kiraladığı çiftliğin sahibinden 230 büyükbaş ve mahalle sakinlerinden de yüklü miktarda para alıp, ortadan kaybolan M.A. ile A.A., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yüzlerce büyükbaşla ortadan kaybolan dolandırıcılar yakalandı, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, kiraladığı çiftliğin sahibinden 230 büyükbaş ve mahalle sakinlerinden de yüklü miktarda para alıp, ortadan kaybolan M.A. ile A.A., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Silvan'a bağlı kırsal Gündüz Mahallesi'ne geçen yıl Mardin'den gelen M.A.ile A.A., hayvan ticaretiyle uğraştıklarını belirtip, mahalle sakinlerinden Mensur Aranacak'a ait çiftliği kiraladı. M.A. ile A.A., çiftliği kullandığı süre boyunca, mahalleli başta olmak üzere çevre ilçelerdeki havyan yetiştiricileriyle alışveriş yaptı. A.A. ile M.A., çiftliğini kiraladığı Mensur Aranacak'tan geçen yılın Kasım ayında ödemek üzere 600 bin TL tutarında 230 büyükbaş ve birçok hayvan üreticisinden senet karşılığında para ile hayvan aldı ardından ortadan kayboldu.

Dolandırıldıklarının farkına varan onlarca mağdur jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olayla ilgili Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A. ile A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışmayla Mardin'de oldukları tespit edilen A.A. ile M.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki sorgularının ardından  adliyeye sevk edilen A.A. ile M.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma devam ederken, dolandırılan köylülere ait hayvan ve paralar konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.


Jandarma, Mardin, Silvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:22 Kaynak: DHA
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ŞU AN BURADASINIZ: Yüzlerce büyükbaşla ortadan kaybolan dolandırıcılar yakalandı - Son Dakika
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