Yüzlerce can kurtaracak tim göreve başladı - Son Dakika

Yüzlerce can kurtaracak tim göreve başladı

Yüzlerce can kurtaracak tim göreve başladı Batı Karadeniz'in önemli tatil bölgelerinden olan Akçakoca'da eğitimlerini tamamlayan can kurtaranlar boğulmaların önüne geçmek için göreve başladı.

Yüzlerce can kurtaracak tim göreve başladı

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DÜZCE - Batı Karadeniz'in önemli tatil bölgelerinden olan Akçakoca'da eğitimlerini tamamlayan can kurtaranlar boğulmaların önüne geçmek için göreve başladı.

Akçakoca İlçesi'nde 10 cankurtaran yaz tatilinde boğulmaların önüne geçmek için göreve başladı. Akçakoca İtfaiye Müdürlüğü ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenle denize girmesi için tüm hazırlıklarını yaptı. Alınan eğitimlerin ardından cankurtaranlar sahaya indi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı kumsallarda nöbet tutan cankurtaran timleri zaman zaman vatandaşları sözlü olarak uyarıyor.

Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 10 cankurtaran, 5 adet jet ski ve 1 adet bot ile sahillerde boğulma vakalarına karşı göreve başladı. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, vatandaşların daha güvenli denize girmesi ve tatil yapması için cankurtaran timinin göreve başladığını belirtti.

Batı Karadeniz, Akçakoca, İtfaiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 20:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yüzlerce can kurtaracak tim göreve başladı - Son Dakika

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