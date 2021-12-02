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YÜZLERCE ÇATI UÇTU, ÇÖKECEK DENİLEN BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ HASARSIZ ATLATTI - Son Dakika

YÜZLERCE ÇATI UÇTU, ÇÖKECEK DENİLEN BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ HASARSIZ ATLATTI

02.12.2021 11:58

İSTANBUL'da 2 gün etkili olan lodosta yüzlerce çatı, ağaçlar devrildi.

İSTANBUL'da 2 gün etkili olan lodosta yüzlerce çatı, ağaçlar devrildi. Ancak tarihi yapılara hiç bir zarar gelmedi. Yıllardır çökme tehlikesi bulunan Büyükada'daki 123 yıllık Rum Yetimhanesi de saatteki hızı 130 kilometreyi bulan lodosu zarar görmeden atlattı. Rölöve çizimleri tamamlanan tarihi yapıda yakın tarihte restorasyon çalışmalarının başlaması bekleniyor.

İstanbul'u 2 gün boyunca kuvvetli lodos etkili oldu. Hızı bazı yerlerde 130 kilometreyi bulan kuvvetli lodos çatıları uçurdu, ölümlere neden oldu. Şiddetli lodos Büyükada'yı da etkiledi. Dev dalgaların vurduğu Büyükada Vapur İskelesi ve sahil sular altında kaldı. Ancak çatısı ve zemininde çökmeler oluşan, yok olmanın eşiğine gelen Fener Rum Ortodoks Patrikhanesine ait Büyükada Rum Yetimhanesi, şiddetli lodostan etkilenmedi. Büyükada'nın en yüksek yerinde yer alan 123 yıllık tarihi yapı lodosu da hasar görmeden atlattı.

Büyükada Rum Yetimhanesi, Fransız Mimar Alexander Vallaury tarafından 1898'de inşa edilen 'Prinkipo Palas' oteli, ruhsat verilmemesi üzerine 1900'lerin başında bir Rum tarafından satın alınarak, yetimhane olarak kullanılması şartıyla Fener Rum Ortodoks Patrikhanesine bağışlandı. Tarihi yapı, 1964'te kapısına kilit vurulana kadar yaklaşık yaklaşık 6 bin Rum yetime yuva oldu. İstanbul Rum Ortodoks Patrikliği, Türkiye'den iadesini istediği yetimhanenin tapusunu 2010 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı ile geri aldı. 50 yıl sonra yeniden mülkiyet hakkını kazanan patrikhane, tarihi yapının restorasyonu için kolları sıvadı. Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyon çalışmaları öncesi son hazırlıklar tamamlandı. En kısa zamanda restorasyonun başlaması bekleniyor.

YÜZLERCE ÇATI UÇTU, ÇÖKECEK DENİLEN BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ HASARSIZ ATLATTI
YÜZLERCE ÇATI UÇTU, ÇÖKECEK DENİLEN BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ HASARSIZ ATLATTI
YÜZLERCE ÇATI UÇTU, ÇÖKECEK DENİLEN BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ HASARSIZ ATLATTI
YÜZLERCE ÇATI UÇTU, ÇÖKECEK DENİLEN BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ HASARSIZ ATLATTI
YÜZLERCE ÇATI UÇTU, ÇÖKECEK DENİLEN BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ HASARSIZ ATLATTI
YÜZLERCE ÇATI UÇTU, ÇÖKECEK DENİLEN BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ HASARSIZ ATLATTI
YÜZLERCE ÇATI UÇTU, ÇÖKECEK DENİLEN BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ HASARSIZ ATLATTI
YÜZLERCE ÇATI UÇTU, ÇÖKECEK DENİLEN BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ HASARSIZ ATLATTI

İstanbul, Büyükada, Lodos, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÜZLERCE ÇATI UÇTU, ÇÖKECEK DENİLEN BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ HASARSIZ ATLATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: YÜZLERCE ÇATI UÇTU, ÇÖKECEK DENİLEN BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ HASARSIZ ATLATTI - Son Dakika
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