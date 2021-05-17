Yüzlerce çiftçinin sulama çilesi - Son Dakika

Yüzlerce çiftçinin sulama çilesi

17.05.2021 12:31

Yüzlerce çiftçinin sulama çilesi Bursa'daki çiftçilere icra şokuBURSA – Bursa'da yüzlerce çiftçi, sulama birliğinden gelen icra ile neye uğradığını şaşırdı.

Yüzlerce çiftçinin sulama çilesi

Bursa'daki çiftçilere icra şoku

BURSA – Bursa'da yüzlerce çiftçi, sulama birliğinden gelen icra ile neye uğradığını şaşırdı. Su paralarını ödemek için muhatap bulamayan çiftçiler, sayaçların da fahiş fiyata kendilerine satıldığını iddia etti.

Bursa Nilüfer Sulama Birliği, Orhaneli, Büyükorhan ve Nilüfer ilçesinde tarım arazilerini gölet ve barajlardan sulayan yüzlerce çiftçiyi tebligat göndermeden icraya verdi. Kendilerine ücretsiz olarak verilmesi gereken sayaçları dahi DSİ'nin ikazına rağmen iki kat fiyatına kendileri alan çiftçiler, borçlarına karşılık gelen icra kağıtlarıyla bir ikinci şoku yaşadı. Daha önce 2 dönem sulama birliği başkanlığı yaptığını ifade eden Cem Kurt, "Bizim zamanımızda Devlet Su İşleri, bize paranız varsa sayaçları alıp çiftçiye verirsiniz. Çiftçiye hiçbir şekilde sayaç satmamıza izin verilmedi. Ama bizden sonra, araştırıp en uygun 700 lira fiyat aldığımız sayaçları bin 500 liraya çiftçiye sattılar. Hem de kullanılmayan bozuk sayaçları sattılar. Çünkü boruların çıkışı 65'lik, sayaçlar ise 85'liktir. Sürekli yanlış ölçecektir. Aynı DSİ, aynı birlik ve aynı Tarım Bakanlığı değil mi? Nasıl böyle bir satışa şimdi izin verildi anlamış değiliz derken, Türkiye' de dünyada böyle çoklu kollektör (dağıtıcı) kullanılmamaktadır. Çünkü aynı anda çiftçiler sulama yapamaz, yağmurlama sistemleri çalışmaz" dedi.

Büyükorhan'ın Aktaş Mahallesi Muhtarı Ali Aydın, "Baraj sulama sistemi ve sulama birliğinden şikayetçiyiz. Bu güne kadar vatandaş kendi imkanlarıyla sulamayı yapmaya çalışıyordu. Göletten tarlalara getirilen hatlar arızalı göletten yukarıdan suyu verdiklerinde hatların tamamen arızalı çatlak, patlak olduğundan dolayı artı gelip hatları tamir edende yok, gelen su boşu boşuna geçen yıl aktı bu yılda akacak. Geçen yıl suyu ben kendi imkanlarımla açtım verdim. Hem randımanlı hizmet olmadığı gibi birde köylülerimizi Sulama birliği icraya vermiş. Köylülerim su paralarını ödemek için gittikleri bürolarda muhatap bulamadıkları için su borçlarını ödemek istedikleri halde ödeyemediler" diye konuştu.

İddialara cevap veren Birlik Başkanı Yener Algas, "Boruların çıkışlarında 65, 80 veya 100'lük diye bir tabir yoktur. Boruların çıkışı 65, 80 ve 100 olup, edisyon diye bir sistem vardır. Bu sistem ile sayaçlara bu sistem bindirilmiştir. 2-3 senedir bu sayaçlarda hiç bir sorun çıkmamıştır. Kuraklık yaşamaktayız. Tüm baraj ve göletlerde su yokken benim suyum şu anda yüzde 100 doludur. Benim geçen sene takmış olduğum sayaçlar sayesinde göletlerde kaçak sulama ve aşırı sulamayı engellediğim için bazı vatandaşların işine gelmediği için bu tür şikayetler oluyor. İcra konusunda ise, kanuni hakkımızı kullanıyoruz. Kanun gidişat neyse onu uyguluyoruz. Vatandaş mağdur olmasın diye Avukatla görüştüm. Avukat kendi parasından feragat ederek vatandaşın mağduriyetini giderdik, atıl olan bir birliği devraldık" dedi.

vatandaşların D.S.İ Müdürlüğüne yaptığı şikayet üzerine Defterdarlık tarafından denetlenen Nilüfer Sulama Birliği'nin 2019 yılında su sayaçlarını fahiş fiyatlara sattığı gerekçesiyle, bin 52 liraya satılması gereken sayaçların bin 500 liraya satıldığı, sayaç kontör kartlarının 1 kuruştan verilmesi gerekirken de tanesi 50 liraya çiftçilere satıldığı tespit edildi. Defterdarlık savunma isterken, Sayıştay tarafından konu mahkemelik oldu.

Büyükorhan, Orhaneli merkez ve mahallelerinde de aynı sıkıntılar yaşanırken, çiftçiler sulama hatlarının bakımsızlığından tarlalarını sulama yapacakları yaz günlerinde hatların patlak ve çatlak olmasından sulama işlemlerini yapamadıklarını, suların boşa aktığını söyledi.

Yüzlerce çiftçinin sulama çilesi
Yüzlerce çiftçinin sulama çilesi
Yüzlerce çiftçinin sulama çilesi
Yüzlerce çiftçinin sulama çilesi

Büyükorhan, Çiftçi, Bursa, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüzlerce çiftçinin sulama çilesi - Son Dakika


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