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Yüzlerce çocuk Büyükşehir'in hayvan barınağını ziyaret etti

11 dakika önce

Aydınlı çocuklar 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sebebiyle Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek hayvanlarla keyifli vakit geçirdi.

Yüzlerce çocuk Büyükşehir'in hayvan barınağını ziyaret etti, System.String[]

Aydınlı çocuklar 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sebebiyle Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek hayvanlarla keyifli vakit geçirdi. Hayvanların hayatımızdaki yeri ve onların korunup kollanmasıyla ilgili barınak yetkililerinden bilgi alan çocuklar barınaktaki hayvanları besledi ve onlarla ilgilendi.


Çocuklarla hayvanlar arasında sıcak bir temas sağlayabilmek amacıyla yapılan ziyaretlerde Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler'deki Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ve Nazilli'deki Sümerpark Hayvanat Bahçesi tam not aldı. Ziyaretçiler hayvanlara gereken ilgi gösterildiği ve tam bakım verildiği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.


Başkan Çerçioğlu ise hayvanları korumanın bir günlük değil her gün yapılan bir eylem olması gerektiğini belirtip "Hayvan dostlarımızı daima koruyup kollamalı onları hayatı bizimle paylaşan canlar olarak görmeliyiz. Ancak böyle görürsek bir arada yaşamanın değerini anlarız. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak bizler barınma dostlarımızın beslenme, sağlık, hijyen, sevgi ve şefkat hakları olduğunu düşünüyoruz. Barınaklarımızda da onların bu haklarını gözeterek hizmet veriyoruz. Aydın'daki hayvan dostlarımız, canlar bize emanet" diye konuştu.


Başkan Çerçioğlu, hayvanların en büyük ihtiyaçlarının sevgi ve şefkat olduğunun altını çizip vatandaşlardan hayvan satın almamaları Büyükşehir Belediyesi'nin rehabilitasyon merkezinden hayvan sahiplenmeleri çağrısını yineledi. - AYDIN

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:43 Kaynak: İHA
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