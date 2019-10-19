Yüzlerce çocuk Mehmetçik için Kato'yu inletti

Kato'dan Barış Pınarı Harekatına tam destek

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beyutüşşebap ilçesindeki tüm okullarda Barış Pınarı Harekatına tam destek geldi. Öğrenciler bedenleriyle ay yıldızlı Türk bayrağı yapıp Suriye'de görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdi.

2 bin 900 rakımlı Kato Dağı eteklerinde bulunan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde öğrenciler Barış Pınarı Harekatına tam destek verdi. Okul bahçesi önünde toplanan öğrenciler yurt kapısına kadar 600 metre boyunca yürüdü. Ay yıldızlı bayrak açıp asker selamı veren minik öğrencilerin muhteşem görüntüsü havadan görüntülendi. Şehit Yalçın Aydın İmam Hatip Ortaokulu ile 75'inci Yıl İlk ve Ortaokul öğrencileri yurt bahçesinde bedenleriyle Barış Pınarı Harekatı yazarak Mehmetçiğe selam gönderdi. 320 öğrenci ve öğretmen Kato Dağı eteklerinde asker selamı verip Mehmetçiği selamladı. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Ali Rauf Kök, Barış Pınarı Harekatına tam destek verdiklerini söyledi. İlçe Kaymakamı İsmail Pendik ise Beytüşşebaplıların 7'den 70'e top yekün harekatı desteklediklerini dile getirdi. Pendik, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin huzur ve sükununu korumak için terör saldırılarını engellemek amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleriyle Barış Pınarı Harekatını başlattı. Bu harekat açıkçası Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, sağcısıyla, solcusuyla Türk milletini birleştirdi. Herkes kahraman Mehmetçiğimize destek vermek amacıyla kendi çapında çalışmalar yaptı. Dualarıyla ve diğer destek açıklamalarıyla hakikatten Mehmetçiğimize büyük moral verdiler. Bizler Beytüşşebaplılar olarak şanlı bayrağımızı dalgalandırdık sağolsun Beytüşşebaplılar kamu kurumlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız evlerinde dükkanlarında şanlı bayrağımızı asarak Barış Pınarı Harekatına destek verdiler. Okullarımızda bizlerin bir talimatı veya yönlendirmesi olmadan öğretmen ve öğrencilerimiz kısa kısa videolar hazırladı. Bizler de bunları kaymakamlık sitelerinde paylaştık. Gördük ki Beytüşşebap artık birliğin beraberliğin ve kardeşliğin kalelerinden bir yer haline gelmiş bu açıdan tüm Beytüşşebaplı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.