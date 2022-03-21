Yüzlerce denizanası kıyıya vurdu, profesör uyardı: "Yakınına yaklaşmayın ve dokunmayın" - Son Dakika
Üye Girişi

Yüzlerce denizanası kıyıya vurdu, profesör uyardı: "Yakınına yaklaşmayın ve dokunmayın"

21.03.2022 14:22
Yüzlerce denizanası kıyıya vurdu, profesör uyardı: "Yakınına yaklaşmayın ve dokunmayın"

Antalya Körfezi'nden geçiş yapan yüzlerce denizanası, şiddetli poyrazın oluşturduğu akıntıyla yörüngelerinden çıkarak kıyıya vurdu.

Antalya Körfezi'nden geçiş yapan yüzlerce denizanası, şiddetli poyrazın oluşturduğu akıntıyla yörüngelerinden çıkarak kıyıya vurdu. Telef olan yüzlerce dev denizanasının Akdeniz'deki en büyük tür olduğunu kaydeden Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökoğlu, vatandaşlara dokunmamaları konusunda da uyarılarda bulundu. Gökoğlu, "Yakınına yaklaşmamaları ve dokunmamaları lazım. Yakıcı hücreleri var. Hassas bölgelere sürülürse yanma yaşanabilir. Vatandaşlarımızın, balıkçılarımızın ve özellikle çocuklarımızın dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Bilimsel adı Rhopilema Nomadica olan Kızıldeniz göçmeni ve ağırlığı 20 kiloya kadar çıkabilen denizanasının sürüleri, Antalya Körfezi'nden ana akıntıda batı yönünde geçiş yaptıkları sırada, Serik ilçesi Belek ve Boğazkent bölgelerinde kıyıya vurarak telef oldu. Sahilde cansız denizanalarını gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, denizanalarını ölüme götüren sebebin şiddetli poyraz olduğu bildirildi.

"KIYIYA VURMA NEDENİ; ŞİDDETLİ POYRAZ"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökoğlu, ana akıntılardan batıya doğru geçiş yapan denizanalarının, son zamanlarda Antalya'daki şiddetli poyrazın denizde kıyı yönüne doğru akıntı oluşturmasıyla yörüngelerinden saptığını bildirdi. Gökoğlu, "Kıyıya vurma nedeni; bugüne kadar çok kuvvetli bir poyraz vardı Antalya'da. Dolayısıyla poyrazın kıyıdan aldığı yüzey suları, açığa doğru sürükler. Giden yüzey sularının yerine alttan da suyu çekerek kıyıya doğru akıntı oluşturur. Böyle bir durumda ana akıntıdaki yörüngeden Körfez'in içerisine çekim oluşuyor. Dolayısıyla Belek, Boğazkent bölgesi kıyılarına çok miktarda denizanası vurdu" dedi.

"YAKININA YAKLAŞMAYIN"

Kıyıdaki denizanaları konusunda vatandaşlara uyarılarda da bulunan Gökoğlu, "Özellikle yakma olayı bu türde çok fazla. Yakınına yaklaşmamaları, dokunmamaları lazım. Balıkçılar, vatandaşlarımız, küçük çocuklarımızın ellerine almamaları gerekiyor. Yakıcı hücreleri var. Vatandaşlarımız ellerine alıp hassas bölgelerine sürdüğü zaman yanma yaşanabilir. Kıyılarda kendi kendine deformasyona uğrayacak ya da belediyenin kıyıdan temizlemesi gerekiyor" diye konuştu.

Gökoğlu, geçişin Mayıs ve Haziran ayında tamamlanmış olacağını da sözlerine ekleyip, yaz sezonunda kıyılarda denizanası yoğunluğunun azalacağını söyledi.

(Suat Metin - Gazi Taş/ İHA)

Yüzlerce denizanası kıyıya vurdu, profesör uyardı: Yakınına yaklaşmayın ve dokunmayın
Yüzlerce denizanası kıyıya vurdu, profesör uyardı: Yakınına yaklaşmayın ve dokunmayın
Yüzlerce denizanası kıyıya vurdu, profesör uyardı: Yakınına yaklaşmayın ve dokunmayın
Yüzlerce denizanası kıyıya vurdu, profesör uyardı: Yakınına yaklaşmayın ve dokunmayın
Yüzlerce denizanası kıyıya vurdu, profesör uyardı: Yakınına yaklaşmayın ve dokunmayın

YORUMLAR
500
'7. Akdeniz Orman Haftası ve SilvaMed Komitesi' toplantıları Antalya'da başladı '7. Akdeniz Orman Haftası ve SilvaMed Komitesi' toplantıları Antalya'da başladı Silahlı şahıs polisi alarma geçirdi, ekipler tarafından yakalanınca da yakınlarına 'Su getirin' diye bağırdı Silahlı şahıs polisi alarma geçirdi, ekipler tarafından yakalanınca da yakınlarına 'Su getirin' diye bağırdı

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz, Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüzlerce denizanası kıyıya vurdu, profesör uyardı: 'Yakınına yaklaşmayın ve dokunmayın' - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Esir Rus asker gözyaşlarını tutamadı! Ukrayna'ya verilen zarar tek tek izletildi
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
15:10 FETÖ elebaşı Gülen, hastane çıkışında görüntülendi! "Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım" açıklamasını yapmıştı
15:05 Otelde cesedi bulunmuştu! Nuray'ı öldüren eski nişanlısının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı: 'Karışamazsın' deyince boğdum
14:27 Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır!
14:26 Nereden nereye! Konservatuara dahi alınmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'na "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü
14:26 132 kişiyi taşıyordu! Çin'deki uçağın düşme anı kameralara yansıdı
14:20 Doukara, Antalyaspor'a yenildikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı!
14:20 Üç Kuruş yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Efe ve Çetin'in yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını dökecek!
13:55 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akça'nın sırrı Nizamülmülk'e şifa olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 15:48:27. #1.12#
SON DAKİKA: Yüzlerce denizanası kıyıya vurdu, profesör uyardı: "Yakınına yaklaşmayın ve dokunmayın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement