Son Dakika Haberleri: Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın
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Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

11 dakika önce

Yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yüzlerce fanatik Yahudi, İbrani takvimine göre yılbaşı olan Roş Aşana kutlamaları dolayısıyla sabah erken saatlerde İsrail polisi korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Yerel kaynaklara göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili aşırı sağcı Yehuda Glick ve beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren Yahudiler ayin yaptı.

Mescid-i Aksa'nın tüm girişlerine bariyer koyan İsrail polisi, Müslümanların sabah namazı kılmasına engel oldu. Kudüs Yüksek İslami Komite Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını şiddetle kınayarak, "Bu baskınlar, özellikle Yahudi tatillerinde Mescid-i Aksa'ya sürekli düzenleniyor" dedi. Sabri, Müslümanlara Mescid-i Aksa'yı tüm tehlikelerden koruma çağrısı yaparak bu tür baskınların Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirme politikası çerçevesinde yapıldığını vurguladı.

Kudüs'teki İslami hareket, dün fanatik Yahudilerin Müslümanların ilk kıblesi olma özelliği taşıyan Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek için Filistin halkına çağrıda bulunmuştu.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:55 Kaynak: İHA
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