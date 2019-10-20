Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi eşliğinde 650 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.



İsrail polisi korumasındaki 650 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi, baskın sırasında ibadet eden Filistinlileri Mescid-i Aksa'dan zorla çıkardı.



Geçtiğimiz Pazar günü başlayan ve hala devam eden Sukot Bayramı nedeniyle fanatik Yahudilerin çağrı yapması üzerine toplam 2 bin 700 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. - KUDÜS