Son Dakika Haberleri: Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Son Dakika 3. Sayfa Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

1 saat önce

İsrail polisi eşliğinde 650 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi, System.String[]

İsrail polisi eşliğinde 650 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.


İsrail polisi korumasındaki 650 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi, baskın sırasında ibadet eden Filistinlileri Mescid-i Aksa'dan zorla çıkardı.


Geçtiğimiz Pazar günü başlayan ve hala devam eden Sukot Bayramı nedeniyle fanatik Yahudilerin çağrı yapması üzerine toplam 2 bin 700 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. - KUDÜS

Doğu Kudüs, İsrail, Aksa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:18 Kaynak: İHA
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