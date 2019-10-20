Son Dakika Haberleri: - Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Son Dakika Güncel - Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

- Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

1 saat önce

- Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediKUDÜS - İsrail polisi eşliğinde 650 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

- Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

KUDÜS - İsrail polisi eşliğinde 650 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisi korumasındaki 650 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi, baskın sırasında ibadet eden Filistinlileri Mescid-i Aksa'dan zorla çıkardı.

Geçtiğimiz Pazar günü başlayan ve hala devam eden Sukot Bayramı nedeniyle fanatik Yahudilerin çağrı yapması üzerine toplam 2 bin 700 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

- Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Doğu Kudüs, İsrail, Aksa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:55 Kaynak: İHA
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