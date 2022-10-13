Yüzlerce fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika
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Yüzlerce fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

13.10.2022 12:38
Yüzlerce fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, "Sukot (Çardaklar) Bayramı" bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya üst üste dördüncü gün baskın düzenledi.

İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, "Sukot (Çardaklar) Bayramı" bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya üst üste dördüncü gün baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, 723 yerleşimcinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde düzenlediğini kaydetti.

Açıklamada İsrail polisinin de Yahudi yerleşimcilere eşlik ettiği aktarıldı.

Gün içinde daha fazla yerleşimcinin Mescid'i Aksa'ya baskın düzenlemesi bekleniyor.

Yahudi yerleşimciler üst üste dört gündür Aksa'ya baskın düzenliyor. Mescid-i Aksa, dün de bine yakın yerleşimcinin baskınına tanık olmuştu.

İsrail'de "Tapınak Örgütleri" adıyla bilinen fanatik Yahudi grup, Yahudilerin Sukot Bayramı'nda Mescid'i Aksa'ya baskın düzenleneceğini duyurmuştu.

Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınları

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor.

İsrailli fanatik Yahudi yerleşimciler, geçen hafta da "Yom Kippur Bayramı" bahanesiyle İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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Kaynak: AA

İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüzlerce fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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