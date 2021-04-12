Yüzlerce fidanı toprakla buluşturmak için kilometrelerce yol kat ettiler - Son Dakika

Yüzlerce fidanı toprakla buluşturmak için kilometrelerce yol kat ettiler

12.04.2021 11:07

Yüzlerce fidanı toprakla buluşturmak için kilometrelerce yol kat ettiler İstanbul'dan hareket edip kilometrelerce yol kat eden doğa severler Sivas'ın Ulaş ilçesi Ezentere köyünde yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu İstanbul'dan yola çıkıp kilometrelerce yol kat eden doğa severler, Sivas'ın...

Yüzlerce fidanı toprakla buluşturmak için kilometrelerce yol kat ettiler

İstanbul'dan hareket edip kilometrelerce yol kat eden doğa severler Sivas'ın Ulaş ilçesi Ezentere köyünde yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu

SİVAS - İstanbul'dan yola çıkıp kilometrelerce yol kat eden doğa severler, Sivas'ın Ulaş ilçesi Ezentere köyünde yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu

Sivas Ulaş Köyleri Dernek Federasyonu üyeleri örnek bir projeye imza attı. Proje kapsamında İstanbul'dan 977 kilometre yol kat ederek Ulaş'ın Ezentere köyüne gelen doğa sever federasyon üyeleri köylüler ile el ele verdi. Büyük bir uğraş sonrası yaklaşık 5 dönüm araziye 700 adet fidan tek tek dikildi. Yüzlerce fidanın toprakla buluştuğu projede ilerleyen zamanlarda binin üzerinde fidan dikilmesi hedefleniyor.

700 fidan toprakla buluştu

Ulaş Köyleri Dernek Fedarasyonu Başkanı Cenan Can Erkuş, 700 civarı fidanı diktiklerini belirterek, " Bu gün burada federasyonumuza bağlı Ezentere köyünde bulunuyoruz. Yaklaşık olarak bin tane civarında çam ağacı dikme projesi vardı. Bunun 700 tanesi şu an dikilmiş durumdadır. Önümüzde ki zamanlarda bu dağımızı ovamızı daha yaşanabilir daha yeşil kılmak için meyve ve diğer ağaçları dikmeye devam edeceğiz" dedi.

"Fidan dikmemenin mutluluğunu yaşıyoruz"

İş Adamı İsmail Sırataş, çam fidanı dikmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Öncelikle İstanbul'dan Ulaş'a oradan da Ezentere köyüne şu nedenle geldik. Federasyon başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte bir projeye imza atmalarına vesile olduk. Maske dağıttıktan sonra çam ağacı dikmeye ihtiyaç olduğunu fark ettik. 1000 civarı çam ağcı dikmenin keyfini ve huzurunu yaşıyoruz. İş adamları, köylerini sevenler, Anadolu'ya dönmek isteyenler bu işe katkı sunmalarını önemsiyorum" diye konuştu.

"Ağaç olmazsa yaşam olmaz"

Ezentere Köyü Dernek Başkanı Doğan Saltuk, Ağaç olmazsa yaşam olmaz diyerek, " Doğaya sahip çıkma mantığıyla beraber 800 ila 1000 adet arası çam ağacımızı perşembe günü itibariyle Orman Müdürlüğünden aldık. Şu noktada bir eksiğimiz kaldı 100 tanede akasya ağacımız mayısın 15'inde gelinip mezarlık bölgesinde ki alana dikilecek ve süreci tamamlamış olacağız. Ağaç bizim için bir candır biz öyle görüyoruz. Doğayı seven insanı sever, insanı seven doğayı sever. Ağaç olmazsa yaşam olmaz, yaşam olmazsa insan olmaz diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Yüzlerce fidanı toprakla buluşturmak için kilometrelerce yol kat ettiler
Yüzlerce fidanı toprakla buluşturmak için kilometrelerce yol kat ettiler
Yüzlerce fidanı toprakla buluşturmak için kilometrelerce yol kat ettiler
Yüzlerce fidanı toprakla buluşturmak için kilometrelerce yol kat ettiler

İstanbul, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüzlerce fidanı toprakla buluşturmak için kilometrelerce yol kat ettiler - Son Dakika


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