Yüzlerce gelinin hayalini çalmışlardı, iş yeri sahibi tarafından yakalandılar - Son Dakika

Yüzlerce gelinin hayalini çalmışlardı, iş yeri sahibi tarafından yakalandılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da önceki gün bir fotoğrafçı dükkanına girip düğün fotoğraflarının bulunduğu harici disk ile televizyonu çalan 3 kişiden 12 yaşlarındaki 2 çocuk, iş yeri sahibi tarafından yakalandı. Zanlılar hırsızlık anını anlattı.

Olay Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Diclekent villalarında bulunan bir fotoğrafçıda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 12 yaşlarında iki kişi ve bir yetişkin önceki gece bir fotoğrafçı dükkanına girerek düğün görüntülerinin bulunduğu harici disk ile televizyonu çalıp kayıplara karıştı. Olayın ardından iş yeri sahibi sonraki gün hırsızlık zanlılarını dükkanına yakın bir bölgede yakaladı. Yaşları küçük olan Veli D. ve Mert G., hırsızlığı itiraf etti. Veli D., başka bir yere girmek istediklerini fakat kapıyı açamayınca fotoğrafçıyı hedef aldıklarını kaydetti. Veli D., "Ciğerciye girmek istedi, balkona çıktı kapıyı tekmeledi açılmadı, inerken buranın bahçesinden içeriyi gördü, güzel eşyaları görünce buraya girmek istedi. Satoru alıp geldi, pencereyi kırdı, demirleri elleriyle söküp televizyonu falan söktü. Biz ikimiz ve diğer şahıs Murat diye biriydi, televizyonu falan tam çaldık, adımı atar atmaz alarm çaldı. Ben kaçtım, onlarda televizyonu alıp geldiler. Televizyonu alıp kaçtık, yanımızdaki uzun boylu Murat televizyonu 600 liraya sattı, hard diski de 200 liraya sattı" dedi.

Çocuklar, olayı anlatmasının ardından iş yeri sahibi tarafından güvenlik güçlerine teslim edildi.