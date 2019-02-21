Son Dakika Haberleri: Yüzlerce Gemiye Sis Engeli

Yüzlerce Gemiye Sis Engeli

19 dakika önce

İstanbul'da 3 gündür etkili olan sis gemiler için adeta kabusa döndü.

Yüzlerce Gemiye Sis Engeli, System.String[]
İstanbul'da 3 gündür etkili olan sis gemiler için adeta kabusa döndü. Sis nedeniyle İstanbul Boğazından geçemeyen gemiler, Karadeniz ve Marmara girişinde beklemek zorunda kaldı. Yenikapı açıklarında bekleyen gemiler, drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazından transit gemi trafiği 3 gündür devam eden sis nedeniyle aksamaya neden oldu. Boğazın zaman zaman gemi trafiğine kapatılması nedeniyle yüzlerce gemi boğazın kuzen ve güney girişlerinde beklemek zorunda kaldı. Gemilerin oluşturduğu yoğunluk ise havadan çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi. Çekilen görüntülerde sis bulutunun içinde onlarca gemi gözüküyor.

Uzun süreli beklemeler küçük boyutlu gemilerde yakıt, kumanya ve su sorunu oluşmasına neden oluyor. Gemi şirketleri belirledikleri tarihlerde yüklerini teslim edemedikleri için de maddi olarak yüz binlerce dolara varan zararlar uğrayabiliyor. Geçen yıl nisan ayında da boğaz 5 gün boyunca sis altında kalmıştı. Boğaz 70 saaten fazla transit gemi geçişlerine kapatılmasıyla 351 gemi uzun süre beklemek zorunda kalmıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:59 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım! İstanbul Üsküdar'da Korkunç Kaza: Otomobil ile Duvar Arasında Sıkıştı

Binali Yıldırım: Silivri'de Çiçekçilikten 4 Bin Kişi İş Sahibi Olacak Marmara İçin Rahatlatan Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 15:18:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüzlerce Gemiye Sis Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]