Yüzlerce Genç Ellerinde Bayraklarla Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü

Yüzlerce genç ellerinde bayraklarla Sarıkamış
Şehitleri için yürüdü
İSTANBUL - Hidiv Kasrı'nda bir araya gelen yüzlerce genç, ellerinde Türk Bayraklarıyla Sarıkamış şehitleri için yürüdü.Yürüyüşe katılan Beykoz Belediyesi
Başkan Yardımcısı Salim Öztürk, "Burada önemli olan gençlerin manevi duygularını bir nebze olsun artırmak, hissettirmektir" dedi.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Sarıkamış'ta donarak şehit olan askerler için tüm yurtta olduğu gibi Beykoz'da da anma etkinliği düzenlendi. Hidiv Kasrın'da İstanbul
'un farklı ilçelerinden gelen yüzlerce öğrenci Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı. Sarıkamış şehitler için yürüyüş öncesi İstiklal Marşı okundu. Şehitler için Beykoz Müftüsü Ali Efe
dua etti. Duanın ardından öğrenciler ile birlikte Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Salim Öztürk, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil BOZ ve Beykoz Müftüsü Ali Efe bayraklar ile kortej yürüyüşüne katıldı.
Yürüyüş öncesi konuşma yapan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Salim Öztürk, "Mehmetçiğimizin Sarıkamış destanını yazdığı bir yıl dönümünde bakanlığımızın yapmış olduğu "Gençlik Şüeda'nın İzinde" programına hepiniz hoş geldiniz. Belki böyle tarihi olaylar anlatılmaz yaşanır. 10 binler Sarıkamış'da Allahu Ekber dağlarında şuan itibariyle yürüyor. Bizlerde burada onların izinde yürüdüğümüzü göstereceğiz. Burada önemli olan gençlerin manevi duygularını bir nebze olsun artırmak, hissettirmektir" şeklinde konuştu.