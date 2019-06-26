Yüzlerce genç uyuşturucuya 'hayır' dedi

Yüzlerce genç uyuşturucuya 'hayır' dediBİTLİS - Bitlis'te 26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş ve sportif faaliyetler düzenlendi.Bitlis Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay Bitlis Şubesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadelede farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenlendi. Gençlik merkezi gönüllüleri, sporcular, sağlıkçılar ve çocuklardan oluşan yaklaşık 300 kişiden oluşan kortej, Nur Caddesi üzerinde sloganlar atarak yürüyüşe geçti. 'Uyuşturucuya Hayır, Sağlıklı Yaşama Evet' sloganı ile başlayan yürüyüşte, 'Uyuşturucuya Hayır' sloganı atan gençlere cadde üzerinde bulunan esnaflar da alkışlarla destek verdi. Ulu Cami önüne kadar yapılan kortej yürüyüşü burada sonlandırdı.Yürüyüş sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan, uyuşturucu ile mücadele programı çerçevesinde Sağlık İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bitlis Valiliği, Yeşilay Bitlis Şube Başkanlığı ve gençlik merkezi gönüllüleri olarak bir yürüyüş düzenlediklerini, bundan da olumlu dönütler aldıklarını söyledi. Bulan, "Bitlis çarşı merkezinde sağlık çalışanları, gençlik liderleri, sporcularımızla birlikte bir yürüyüş düzenledik. Bu yürüyüşle insanları uyuşturucuya karşı uyarmak, bu tür zararlı alışkanlıklara dikkat çekme amacımız var. Yürüyüşümüz sırasında yoldan geçerken insanlarımızın ne kadar memnun kaldıklarını da gördük. Bazı esnaflarımız ve vatandaşlarımız bizleri alkışlayarak destek verdiler. Bundan sonraki programımız ise Gökmeydan alanında çeşitli spor alanlarında küçük müsabakalar düzenleyeceğiz. Basketbol, badminton, okçuluk gibi sportif faaliyetlerimizle gençlerimizi spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Spora giden gençlerin bu tür kötü alışkanlıklardan uzak duracağını biliyoruz. Bu konuda çocuklarımızı bu alışkanlıklardan uzak tutmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Etkinliğe destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.Sağlık İl Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürü Mehmet Kökel ise, İl Sağlık Müdürlüğü olarak sadece uyuşturucu ile değil her türlü bağımlılıkla mücadele ettiklerini ifade ederek, "Sağlık Müdürlüğü olarak alkol, tütün, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı konusunda çalışmalar yapıyoruz. 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü dolayısıyla bugün bazı kurum ve sivil toplum örgütleri ile birlikte farkındalık yürüyüşü düzenledik. Biz burada 'Uyuşturucuya Hayır, Sağlıklı Yaşama Evet' sloganı ile yola çıktık. Hedef kitlemiz gençler olduğu için bugün gençlerle birlikte el ele ve gönül gönüle vererek bu işin üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.Projeye Bitlis Valiliği olarak destek veren Sosyal Çalışmacı Nazlı Özügüzel de, Bitlis'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak için paydaş gruplarla yürüyüş düzenlediklerini söyledi. Özügüzel, "Bugün Sağlık İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte ortak bir program düzenleyip, yürüyüş yaparak bu konudaki karalılığımızı gösterdik" diye konuştu.Yürüyüşün ardından Atatürk Mahallesi'nde bulunan Gökmeydan alanında sportif faaliyetler düzenlendi.