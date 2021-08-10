Yüzlerce gence 4 spor dalında eğitim verilecek

Denizli Anadolu Pars ve Gençlik spor Kulübünün Gençlik Spor Bakanlığı desteğiyle hayata geçirdiği 'Atadan Nesile Güreş' ve 'Acıpayam'dan Olimpiyatlara' isimli iki projesi kapsamında e güreş, hokey, voleybol ve badminton dallarında 180 çocuğa spor eğitimi verecek.

Acıpayam'a bağlı Akşar Mahallesinin spor dünyasına kazandırdığı olimpiyat şampiyonları Hasan Güngör ve Bayram Şit'in genetik mirasının taranması görüşünden hareketle başlayan proje kapsamında Gençlik Spor Bakanlığı desteğiyle Denizli Anadolu Pars Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 'Acıpayam'dan Olimpiyatlara' ve 'Atadan Nesile Güreş' projeleri hazırlandı. Projeler kapsamında Acıpayam ve mahallelerinde 180 çocuğa güreş, hokey, voleybol ve badminton spor eğitimleri verilecek.

Projeler ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü Emrullah Salim, proje tanıtımları kapsamında mahalleri gezdiklerini belirterek "Konuyu muhtar ve Halk Eğitim Merkezi ile görüştük. Bunun sonunda pandemi sonrası toplumsal hareketlilik adı altında mahalleler aradı spor etkinlikleri yapmaya planladık. Acıpayam Halk Eğitim Merkezi Takımı, Pars Spor Voleybol Takımı ve köyden oluşan 4 takım eğlenceli müsabakalar yapıldı. İnsanlar mutlu oldu. Özellikle salgın sürecinde Spor yapmanın önemi ortaya çıktı bizde bunu vatandaşlarımızla paylaştık. Mahalle halkımızla bir sonraki etkinliğimiz halı saha maçı olacak. Gençlik ve gelecek adına önderlik yapmaya, işbirliğine ve güzel işler yapmaya hazırız. İlçemizde spor yapmayı alışkanlık haline getirmiş bir gençlik oluşturmak amacındayız" dedi.

Akşar Mahalle Muhtarı İsmail Saygın ise, genç nüfusu fazla olan mahallelerden olduklarına dikkat çekerek; "İnşallah burada çok güzel işler yapacağız. Spor yapmak çocukların her yönden gelişimine olumlu katkı sağlıyor bu nedenle amacımız çocuklarımıza spor yaptırmak. Bu nedenle bu projeler önemli emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ