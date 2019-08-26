Yüzlerce İngiliz şirketi Brexit endişesiyle Hollanda'ya akın etmeye başladı
49 dakika önce
İngiliz firmaları, Londra’nın Avrupa Birliği’nden çıkması (Brexit) endişesiyle Hollanda’ya akın etmeye başladı.
İngiliz firmaları Londra'nın Avrupa Birliği'nden çıkması (Brexit) endişesiyle Hollanda'ya akın etmeye başladı. Hollanda Dış Yatırım Ajansı'na göre 100'den fazla İngiliz firması son dönemde merkezlerini Hollanda'ya taşıma veya bu ülkede bir ofisi açmak için harekete geçti.
Bunların dışında Avrupa pazarlarına ulaşma konusunda endişe duyan 325 İngiliz şirketi, yine Hollanda'ya taşınmayı ciddi bir şekilde gözden geçiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:45
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