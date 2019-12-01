Son Dakika Haberleri: Yüzlerce insan yağmur sırasında terminale sığındı
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Yüzlerce insan yağmur sırasında terminale sığındı

6 saat önce

Bursa'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yüzlerce insan yağmur sırasında terminale sığındı, System.String[]

Bursa'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İnsanlar ıslanmamak için terminale sığınırken, bazı yolcuların yere serdikleri battaniyelerin üzerinde uyuduğu görüldü.


Bursa'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak yağış sırasında yüzlerce kişi Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminaline sığındı. Bazı vatandaşların bankların üzerine kıvrıldığı, bazılarının ise yere serdikleri battaniyelerin üzerinde ailece uyuduğu görüldü. Yerde uyuyanları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. - BURSA

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:06 Kaynak: İHA
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