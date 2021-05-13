Yüzlerce İsrailli tarafından Müslüman sürücü, sokak ortasında linç edildi

İsrail'de tansiyon her geçen dakika yükselmeye devam ediyor. İsrail'in Tiberya ve Bat Yam kentlerinde fanatik Yahudilerin Arapların dükkanlarına saldırdığı ve yağmaladığı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, çok sayıda dükkana saldırı yapıldığı ve 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Fanatik Yahudilerin saldırılara destek için sosyal medyadan çağrıda bulunduğu aktarıldı.

Bat Yam Belediye Başkanı Zvika Brot, polisin çıkan olaylar nedeniyle bazı kişileri gözaltına aldığını belirterek, gözaltına alınanların şehrin sakinleri olmadıklarını iddia etti.

ARAP SÜRÜCÜ, LİNÇ EDİLDİ

Ayrıca Bat Yam kentinde çekilen görüntülerde, bir Arap sürücünün aracına vurup kovalayan yüzlerce İsrailli olduğu görülüyor. Saldırılardan kaçmak için geri manevra yapan sürücü arkasındaki araca çarpıyor. Daha sonra panikleyen sürücü, kalabalık trafiğe giriyor. Burada sıkışan sürücü cadde ortasında yüzlerce İsraillinin saldırısına uğruyor. Saldırı sonrası sürücünün ölüp ölmediği henüz bilinmiyor.

BİRÇOK KENTTE FANATİKLER SOKAKTA

İsrail'in birçok kentinde ise fanatik Yahudiler sokaklara indi. Lod, Haifa, Acre, Bat Yam ve Tiberya'da sokağa inen fanatikler, Araplara ve dükkanlarına saldırdı.

LOD KENTİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Lod kentinde bir Yahudi'nin bir Filistinliyi öldürmesi ile başlayan ve günlerdir devam eden şiddet olaylarının ardından kentte OHAL ilan edilmiş, yerel saatle 20.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu. Sokağa çıkma yasağına rağmen kentte çatışmaların devam ettiği bildirilmişti.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 7'si kadın 1'i yaşlı olmak üzere 69 Filistinli hayatını kaybetti, 400'ü aşkın kişi de yaralandı. İsrailli sağlık yetkilileri de atılan roketler nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.