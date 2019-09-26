Yüzlerce kaçak elektronik sigara ekipmanı ele geçirildi

Eskişehir'de çok sayıda kaçak elektronik sigara ekipmanı ele geçirildi.



Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 5607 SKM suçunun önlenmesine yönelik kentte çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 1 şahıs yakalanırken hakkında '5607 SKM suçundan' adli tahkikata başlandı. Şahsın adresinde yapılan aramada; 2 bin 92 adet elektronik sigara likiti, 40 adet elektronik sigara pili, 17 adet elektronik sigara atomizeri, 163 adet elektronik sigara parçası ve 2 adet elektronik sigara makinası ele geçirildi.



Ekipler, çalışmalarının azim ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR