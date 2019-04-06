Yüzlerce Kaçak Otomobil Yedek Parçası Ülkeye Sokulmak İstenirken Ele Geçirildi
13 dakika önce
Yüzlerce kaçak otomobil yedek parçası ülkeye sokulmak istenirken ele geçirildi Kaçak otomobil yedek parçalarını gümrük işlemlerindeki usulsüzlükler ele verdiKOCAELİ - Kocaeli'de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir...
Yüzlerce kaçak otomobil yedek parçası ülkeye sokulmak istenirken ele geçirildi
Kaçak otomobil yedek parçalarını gümrük işlemlerindeki usulsüzlükler ele verdi
KOCAELİ - Kocaeli
'de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir limanda yapılan incelemelerde ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışıldığı belirlenen 821 adet otomobil yedek parçası ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Ticaret Bakanlığınca denizlerde kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla kurulan Konteyner Arama Ekipleri tarafından, ülkeye kaçak olarak yurda sokulmak istenen 821 adet otomobil yedek parçası ele geçirildi. Bu kapsamda Türkiye
'nin önemli limanlarında yasadışı işlemlerin engellenmesi ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla yurtdışı ve yurtiçinde uzmanlık eğiti alan konteyner arama ekipleri, geçen Şubat ayı itibarıyla hizmet vermeye başladı.
Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli konteyner arama ekibi personellerince istihbarat bilgi sistemi üzerinden bölgedeki limanlarda yapılan işlemler analiz ve incelemeye tabi tutuldu. Bu kapsamda bazı gümrük işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve yasal yükler arasında beyan harici ürünler olabileceği değerlendirildi. Kocaeli Liman Sahası geçici depolama alanında konteyner arama ekibince yapılan detaylı aramada, muhtelif markalarına ait 821 adet araba yedek parçasının Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmaya çalışıldığı anlaşıldı.
Savcılıktan alınan talimat doğrultusunda ele geçirilen yedek parçalara el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:39 Kaynak: İHA
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