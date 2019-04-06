Yüzlerce Kaçak Otomobil Yedek Parçasını Ülkeye Sokmak İstediler

Kocaeli'de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir limanda yapılan incelemelerde ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışıldığı belirlenen 821 adet otomobil yedek parçası ele geçirildi.

Kocaeli'de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir limanda yapılan incelemelerde ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışıldığı belirlenen 821 adet otomobil yedek parçası ele geçirildi.



Türkiye'nin önemli limanlarında yasa dışı işlemlerin engellenmesi ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla yurt dışı ve yurt içinde uzmanlık eğitimi alan Konteyner Arama ekipleri, geçtiğimiz Şubat ayı itibarıyla hizmet vermeye başladı. Ticaret Bakanlığınca denizlerde kaçakçılıkla mücadelede etkinliğinin artırılması amacıyla kurulan Konteyner Arama ekipleri tarafından, kaçak olarak yurda sokulmak istenen 821 adet otomobil yedek parçası ele geçirildi.



Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli konteyner arama ekibi personellerince istihbarat bilgi sistemi üzerinden bölgedeki limanlarda yapılan işlemler analiz ve incelemeye tabi tutuldu. Bu kapsamda bazı gümrük işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve yasal yükler arasında beyan harici ürünler olabileceği değerlendirildi. Kocaeli Liman Sahası geçici depolama alanında konteyner arama ekibince yapılan detaylı aramada, muhtelif markalara ait 821 adet araba yedek parçasının Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmaya çalışıldığı anlaşıldı.



Savcılıktan alınan talimat doğrultusunda ele geçirilen yedek parçalara el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

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