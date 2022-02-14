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Yüzlerce kaçak ürün ve 63 bidon içerisinde 315 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Yüzlerce kaçak ürün ve 63 bidon içerisinde 315 litre etil alkol ele geçirildi

14.02.2022 14:56
Yüzlerce kaçak ürün ve 63 bidon içerisinde 315 litre etil alkol ele geçirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla operasyon düzenledi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla operasyon düzenledi. Tütün, tütün mamulleri, eşya ve alkol üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 315 litre ile yüzlerce kaçak ürünler polis ekiplerince ele geçirildi.

Denizli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 7 ile 13 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 'Tütün ve Tütün Mamulleri', 'Emtia (Eşya) Kaçakçılığı' ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon ve aramada, 42 bin 600 adet makaron, 2 bin 600 adet dolma sigara, 24 adet kaçak cep telefonu ve 25 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

ALKOL ÜRETİMİ İÇİN KULLANILACAK 315 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri tarafından 'Alkollü İçki Kaçakçılığı' operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon ve aramada, kaçak ya da sahte alkol imalatında kullanıldığı değerlendirilen 63 bidon içerisinde 315 litre etil alkol ele geçirildi.

VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET 'DEN ARANAN 2 ŞAHIS TUTUKLANDI

Kaçakçılık konuları ile ilgili olarak hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan toplam 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmış olup, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı. Aynı suçtan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanıp, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

(Semih Can Yılmaz/ İHA)

Yüzlerce kaçak ürün ve 63 bidon içerisinde 315 litre etil alkol ele geçirildi
Yüzlerce kaçak ürün ve 63 bidon içerisinde 315 litre etil alkol ele geçirildi
Yüzlerce kaçak ürün ve 63 bidon içerisinde 315 litre etil alkol ele geçirildi

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kaçakçılık, Denizli, Alkol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüzlerce kaçak ürün ve 63 bidon içerisinde 315 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüzlerce kaçak ürün ve 63 bidon içerisinde 315 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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