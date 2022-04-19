Son dakika haberleri... Yüzlerce kamera incelendi, büyük terör eylemini kurulan özel ekip çözdü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Yüzlerce kamera incelendi, büyük terör eylemini kurulan özel ekip çözdü

19.04.2022 11:18

Gelen son dakika haberine göre Yüzlerce kamera incelendi, büyük terör eylemini kurulan özel ekip çözdü Terör örgütü talimat verdi, 5 bin dolar karşılığında toplu taşıma araçlarını yakacaklardı, kentin iki yakasında kurulan ekip bir günde yüzlerce kamera inceleyerek büyük eylemin önüne geçti Zanlının telefonundan terör...

Yüzlerce kamera incelendi, büyük terör eylemini kurulan özel ekip çözdü

Terör örgütü talimat verdi, 5 bin dolar karşılığında toplu taşıma araçlarını yakacaklardı, kentin iki yakasında kurulan ekip bir günde yüzlerce kamera inceleyerek büyük eylemin önüne geçti

Zanlının telefonundan terör örgütüne gönderdiği keşif videoları çıktı

KOCAELİ - Terör örgütünün talimatıyla, kent merkezlerinde büyük eylem hazırlığında olan grup Kocaeli emniyetinin kurduğu özel ekiple yakalandı. 5 bin dolar karşılığında toplu taşıma araçlarını yakma hazırlığı içinde olan zanlının telefonundan, terör örgütüne gönderdiği keşif videoları çıktı. Eylem hazırlığı istihbaratını alan terörle mücadele ekipleri, aynı gün yüzlerce kamerayı inceleyerek üç kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütünün Kocaeli'de toplu taşıma araçlarına kundaklama eylemi yapacağı istihbaratına ulaştı.

5 bin dolara anlaşmışlar

Ekipler, örgüt üyelerinin eylem yapmak için keşif yaptıklarını, keşif videosunu da diğer örgüt mensuplarına gönderdiklerini belirledi. Eylemi gerçekleştirecek şahısların, terör örgütü ile 5 bin dolara anlaştıkları tespit edildi. Gelişmeler üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri hemen harekete geçti.

Kentin iki yakasında iki grup, 10 özel ekip kuruldu

Eylemin başarılı olmaması için terörle mücadele dedektifleri, aynı gün hızlı bir şekilde harekete geçti. Kentin iki yakasında kurulan 10 ekip, tek tek güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Yüzlerce kamera inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etmeyi başardı. Kameralar üzerinden takibi sürdüren ekipler, zanlı ve iki ortağının adresini tespit ederek operasyonla gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli H.E.H., yapacağı eylem karşılığında örgüt mensuplarından 5 bin dolar teklif aldığını itiraf etti. Zanlının telefonunda yapılan incelemede ise keşif videolarına da ulaşıldı. Ekipler, keşif videolarının terör örgütüne gönderildiğini de tespit etti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri... Yüzlerce kamera incelendi, büyük terör eylemini kurulan özel ekip çözdü
Son dakika haberleri... Yüzlerce kamera incelendi, büyük terör eylemini kurulan özel ekip çözdü
Son dakika haberleri... Yüzlerce kamera incelendi, büyük terör eylemini kurulan özel ekip çözdü
Son dakika haberleri... Yüzlerce kamera incelendi, büyük terör eylemini kurulan özel ekip çözdü
Son dakika haberleri... Yüzlerce kamera incelendi, büyük terör eylemini kurulan özel ekip çözdü
Son dakika haberleri... Yüzlerce kamera incelendi, büyük terör eylemini kurulan özel ekip çözdü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Yüzlerce kamera incelendi, büyük terör eylemini kurulan özel ekip çözdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Yüzlerce kamera incelendi, büyük terör eylemini kurulan özel ekip çözdü - Son Dakika
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