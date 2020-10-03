Yüzlerce kamyon lastiği ateşe verildi, gökyüzünü kaplayan duman korkuttu - Son Dakika

Söndürme çalışmaları sırasında bazı itfaiye ekipleri dumandan etkilendi. Polis, lastikleri ateşe veen şüphelileri belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.

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