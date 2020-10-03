Onlarca kamyon lastiği alev alev yandı - Son Dakika

Onlarca kamyon lastiği alev alev yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi'nde kullanılmayan onlarca eski kamyon lastiği alev alev yandı.

Yangın Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi çevre yolu üzerinde bulunan TIR garajının yakınındaki boş alanda meydana geldi. Sulak alanda toplanan onlarca kamyon lastikleri iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildiği bilgisi üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Alev alev yanan onlarca kamyon lastiğinden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü siyaha çevirdi. Olay yerine kısa sürede giden itfaiye ekipleri, ulaşılması zor yangın alanına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalarla kamyon lastiklerinden çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekiplerince, lastiklerin yakılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.