Yüzlerce kilo ağırlığındaki beton bariyeri böyle ittiler - Son Dakika
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Yüzlerce kilo ağırlığındaki beton bariyeri böyle ittiler

25.02.2022 11:37

Yüzlerce kilo ağırlığındaki beton bariyeri böyle ittiler Yolun kapalı olduğunu görünce çareyi beton bariyerleri iterek buldular Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki kişi, çalışma sebebiyle yola konulan yüzlerce kilo ağırlığındaki beton bariyerleri iterek yollarına devam etti.

Yüzlerce kilo ağırlığındaki beton bariyeri böyle ittiler

Yolun kapalı olduğunu görünce çareyi beton bariyerleri iterek buldular

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki kişi, çalışma sebebiyle yola konulan yüzlerce kilo ağırlığındaki beton bariyerleri iterek yollarına devam etti. Gördükleri manzarayı hayretler içerisinde izleyen vatandaşlar ise o anları kayda aldı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Şehit Gökhan Hüseyinoğlu Caddesi ile Cengiz Topel Caddesi bağlantı yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddede yapılan çalışma sebebiyle yol, beton bariyerler konularak trafiğe kapatıldı. Yolun kapalı olduğunu gören sürücüler geri dönerken, iki kişinin yaptıkları ise görenleri hayrete düşürdü. Yola koyulan levha direklerine aldırış etmeyen şahıslar, yüzlerce kilo ağırlığındaki beton bariyeri itmek için yoğun çaba sarf etti. Yolu açmak için direnen iki şahıs, aracın geçeceği kadar yer açarak yollarına devam etti. Gördükleri manzarayı hayretler içerisinde izleyen vatandaşlar ise o anları kayda aldı.

Yüzlerce kilo ağırlığındaki beton bariyeri böyle ittiler
Yüzlerce kilo ağırlığındaki beton bariyeri böyle ittiler
Yüzlerce kilo ağırlığındaki beton bariyeri böyle ittiler

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Kocaeli, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüzlerce kilo ağırlığındaki beton bariyeri böyle ittiler - Son Dakika


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