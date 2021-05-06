Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu - Son Dakika

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Kontrol altına alınmayan korona verileri sonrasında 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'ta sona erecek bir tam kapanma sürecine girilmişti. Bu dönem içerisinde de birçok iş yerinin faaliyetine son verilmiş, muaf olanlar dışında vatandaşların evden çıkmalarına kısıtlama getirilmişti.

ÇİFTÇİNİN ELİNDE KALAN MALLAR ÇÖP OLDU

Bu durumun çiftçilerin sebze meyve hasadına başladığı döneme denk gelmesi ise ortaya yürek sızlatan görüntüler çıkardı. Tam kapanma tedbirleri kapsamında yasaklanan semt pazarları nedeniyle sebze halleri, çiftçilerden ürün alımını durdurdu. Böylece geçimini çiftçilikle sağlayan birçok kişi de mağdur oldu. Çifçilerin satamadığı ürünler ise yurdun farklı noktalarında çöp dağları oluşturdu. Ortaya çıkan manzara her göreni isyan ettirdi.