Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu - Son Dakika

Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu

06.05.2021 09:50

Koronavirüs vaka ve vefat sayılarının artmasının ardından alınan 17 günlük tam kapanma kararı sebebiyle sebze halleri mahsul alımını durdurdu. 17 gün boyunca semt pazarlarının kapanması üzerine tarım yapılan yerlerde yetiştirilen ürünler çöp dağları oluştururken, bu görüntüler ise vatandaşı adeta isyan ettirdi.

Kontrol altına alınmayan korona verileri sonrasında 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'ta sona erecek bir tam kapanma sürecine girilmişti. Bu dönem içerisinde de birçok iş yerinin faaliyetine son verilmiş, muaf olanlar dışında vatandaşların evden çıkmalarına kısıtlama getirilmişti.

ÇİFTÇİNİN ELİNDE KALAN MALLAR ÇÖP OLDU

Bu durumun çiftçilerin sebze meyve hasadına başladığı döneme denk gelmesi ise ortaya yürek sızlatan görüntüler çıkardı. Tam kapanma tedbirleri kapsamında yasaklanan semt pazarları nedeniyle sebze halleri, çiftçilerden ürün alımını durdurdu. Böylece geçimini çiftçilikle sağlayan birçok kişi de mağdur oldu. Çifçilerin satamadığı ürünler ise yurdun farklı noktalarında çöp dağları oluşturdu. Ortaya çıkan manzara her göreni isyan ettirdi.

Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu

Mayıs, Nisan, İsyan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu - Son Dakika


YORUMLAR (18)
  • Üzülmem : Sadece israf oluyor diye üzülüyorum,kilogram poşeti yapılarak bu mübarek ayda ihtiyaç sahillerine bakanlık il müd.vasıtasıyla dağıtabilirdiniz,neden dağ gibi yığdınız,bi konuda üzülmem niye attığız ürünler pazarda manavda markette kiloları 5 ile 10 tl arasında inat ederseniz sonunuz böyle olur beter olun Cevap Yaz 14 0 Yayından Kaldır
  • aaaa: BU HAFTA AÇILIYO CUMARTESİ GÜNÜ PAZARLAR. BAKIN BUNLAR YİNE ZAM YAPAR. HATTA BU DÖKDÜKLERİ MEYCE SEBZELERİ HALKTAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIR. SEN PAZARYERLERİNDE PAZAR BİTMESİNE YAKIN ÇÜRÜK DOMATESİ DAHİ MALİYETİNE VERME ALLAH TA BÖYLE CEZALNDIRIR SİZİ. SONRA ALLAH IN NİMETİ İLE PROTESTO YAPIN. GÜNAH YA Cevap Yaz 22 0 Yayından Kaldır
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