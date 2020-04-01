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Yüzlerce kilometre uzaktaki köylerine dönmeye çalışan Hindistanlı işçiler günlerdir aç susuz yürüyor
17 dakika önce
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Hindistan'da yüzlerce kilometre mesafedeki köylerine dönmeye çalışan yüz binlerce Hindistanlı işçi,
günlerdir aç susuz yollarda
Birçoğu aç ve susuz. Günlerdir yemek yiyemediler. Sadece su ve bisküvi ile hayatta kalmaya çalışıyorlar.
Yüzlerce kilometre yol yürüdüler..
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:14
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