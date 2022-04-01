Yüzlerce kişi akın etti... Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler - Son Dakika
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Yüzlerce kişi akın etti... Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler

01.04.2022 12:45
Yüzlerce kişi akın etti... Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler

FATİH'te bulunan Ayın Biri Kilisesi'ne yerli ve yabancı yüzlerce kişi akın etti.

FATİH'te bulunan Ayın Biri Kilisesi'ne yerli ve yabancı yüzlerce kişi akın etti. Bulgaristan'dan otobüslerle gelenlerin de olduğu kilise önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Fatih Hacı Kadın Mahallesi'nde bulunan Ayın Biri Kilisesi'ne yerli ve yabancı yüzlerce insan akın etti. Tur otobüsleri ise Bulgaristan'dan yaklaşık 300 ziyaretçi getirdi. Sabahın erken saatlerinde kilisenin önüne gelen ziyaretçiler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, aşkı, parayı, sağlığı, kariyeri, şansı, evliliği gibi birçok dileği temsil eden objelerden alarak kiliseye girdi. Kiliseye girenler, mumlarını yakıp dileklerini diledi. Daha önce gelip dileği kabul olanlar da kapı önünde bekleyenlere şeker dağıttı.

YAKLAŞIK 300 BULGAR VATANDAŞI DA KİLİSEYİ ZİYARETE GELDİ

Bulgaristan'dan gelen vatandaşlara rehberlik eden Ferhan Özcan, "Ayın Biri Kilisesi için firmamız üzerinden yaklaşık 300 kişi misafir getirdik. Bugün 1 Nisan ve onların kutsal günü. Dileklerini dilemek, dualarını etmek için geldiler. Şimdi turumuzu bitirdik gidiyoruz. Bugün buradan başladık ve Emirgan'a gideceğiz" diye konuştu.

GENÇLER AŞK İSTİYOR 11 yıldır her ayın 1'inde kilise önünde obje satan Serpil Örümcer, "Aşk, ev, araba, nazar gibi objeler var. Bu aralar para daha çok satılıyor. Ev, araba istiyorlar, çoğu satılıyor. Gençler aşk istiyor. Orta yaştakiler ev, araba, çocuğunu evlendirecek yüzük istiyor" dedi.

DİLEK DİLEMEK İÇİN SIRA BEKLEDİLER Dileği kabul olan ve şeker dağıtan Nuran Kara, "Torunum olsun dilemiştim, kabul oldu. Bu ikinci gelişim. Çok fazla gelmem ilk gelişimdi o da oldu" ifadelerini kullandı.

Kiliseye gelen Feride Keven ise, "Her şeyden önce sağlık diliyorum. Bir evim olsun, güzel bir yerde huzurla yaşamak istiyorum. Buraya ikinci kez geldim. O dileğim oldu ve lokumumu dağıttım. Allah herkesin dileğini kabul etsin. İkincisinde nasıl olur bilmiyorum" diye konuştu.  Kiliseye ilk kez gelen Meltem Başel, "Önce sağlık dileyeceğim. Para dileyeceğiz. Onun dışında da birkaç bir şey daha dileyeceğiz" dedi.  Yaklaşık 1 saat boyunca sıranın gelmesini beklediğini belirten Gülşah Kapsız da, "İlk kez geldim ve kuzenim sayesinde öğrendim. Dileyeceğimiz bir şeyler var. Anahtar alacağız. İçerideki duruma bakacağız" ifadelerini kullandı.


- Karaköse
Yüzlerce kişi akın etti... Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler
Yüzlerce kişi akın etti... Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler
Yüzlerce kişi akın etti... Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler
Yüzlerce kişi akın etti... Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler
Yüzlerce kişi akın etti... Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler
Yüzlerce kişi akın etti... Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler
Yüzlerce kişi akın etti... Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler
Yüzlerce kişi akın etti... Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler
Yüzlerce kişi akın etti... Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler
Yüzlerce kişi akın etti... Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler
Yüzlerce kişi akın etti... Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler
Yüzlerce kişi akın etti... Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler
Yüzlerce kişi akın etti... Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler
Yüzlerce kişi akın etti... Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler
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Bulgaristan, Fatih, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yüzlerce kişi akın etti... Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler - Son Dakika


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