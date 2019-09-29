Son Dakika Haberleri: Yüzlerce kişi bir araya gelerek spor yaptı
Son Dakika Genel Haber

Yüzlerce kişi bir araya gelerek spor yaptı

6 dakika önce

Yüzlerce kişi bir araya gelerek spor yaptıİSTANBUL - Yüzlerce sporsever bir araya gelerek, çeşitli alanlarda spor yaptı.

Yüzlerce kişi bir araya gelerek spor yaptı

İSTANBUL - Yüzlerce sporsever bir araya gelerek, çeşitli alanlarda spor yaptı.

Düzenlenen International Sports & Wellnes Show kapsamında yüzlerce sporseverin bir araya geldiği uluslararası bir festival düzenledi. Her yaştan sporseverin katılım gösterdiği spor etkinliklerinde; zumba, fitness, aqua fitness gibi fiziksel aktiviteler yapıldı.

Fiziksel performans uzmanı Selçuk Değirmenci yaptığı açıklamada, burada 3 saat boyunca aralıksız egzersiz yaptıklarını vurgulayarak, "İnsan performansının ne kadar ileriye gidebileceğini göstermek amacıyla bu etkinliği yaptık. Diğer yandan 'challenger war' adlı bir organizasyonumuz var. Belirli parkurlarda uluslararası elit 24 atlet yarışacak. Kazanan yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek. Bu organizasyonun ilki burada yapılacak. Sene içinde bu tür organizasyonlar devam edecek. Seneye aynı yerde burada yılın kazananını belirleyeceğiz. Dünyada sadece yapay zekayla formatlanan GPS spor teknolojisini de burada prototipini tanıtıyoruz" dedi.

Bu tür etkinlikleri yurtdışına ve televizyona taşımak istediklerini dile getiren Değirmenci, "Çünkü gerçekten insan kapasitesinin nerelere gidebileceğini görebileceğimiz bir organizasyon" ifadelerini kullandı.

Yüzlerce kişi bir araya gelerek spor yaptı

Selçuk, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı duyurdu: Polis olmanın şartları değişiyor
Çevreci Greta'nın fotoğrafındaki pet şişe detayı büyük tepki çekti Aleyna Tilki'nin dudakları sosyal medyada olay oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 13:35:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüzlerce kişi bir araya gelerek spor yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]