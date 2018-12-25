Son Dakika Haberleri: Yüzlerce Kişi Engelli Bireylerle Podyumda

Yüzlerce Kişi Engelli Bireylerle Podyumda

1 saat önce

İSTANBUL Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) engelli bireyleri yaşamla kaynaştırma programını başlattı.

Yüzlerce Kişi Engelli Bireylerle Podyumda, System.String[]
İSTANBUL Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) engelli bireyleri yaşamla kaynaştırma programını başlattı. 'Herkes podyumda' sloganıyla yeni yıla 'merhaba' diyen engelli bireylere podyumda yüzlerce kişi eşlik etti.

Yeni yıl balosunda toplumda ötekileştirilen engelli bireyler için yüzlerce kişi podyuma çıktı. Gecede yaklaşık 100 farklı birey podyuma çıkarak mankenlik yaptı. 'Biz de varız!' diyen engelli bireylere sosyal medya fenomeni  Neslican Tay da eşlik etti. Tay'a down sendromlu kavalyesi Tan Aytıs podyumda eşlik etti. Gecede 100 kişi, oluşturdukları farklı takımlarla 2019 yılına ait farkındalık mesajlarını pankartları ile gündeme getirdi. Gecenin sürprizi ise 1.5 aylık down sendromlu bebek Metin İlbey oldu. Metin İlbey, özel yeni yıl kostümü ile büyük alkış aldı.

Her yıl geleneksek olarak 'farkındalık için herkes podyumda' temasıyla yapılacak olan etkinliğin aynı zamanda 2019 yılında İZEV Farkındalık Ödüllerinin de etkinliği haline gelmesi hedefleniyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:56 Kaynak: DHA

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