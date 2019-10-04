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Yüzlerce kişi sağlık ve spor için yürüdü

1 saat önce

Samsun'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği kapsamında yüzlerce kişi sağlık ve spor için yürüdü.

Yüzlerce kişi sağlık ve spor için yürüdü, System.String[]

Samsun'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği kapsamında yüzlerce kişi sağlık ve spor için yürüdü. Etkinlikte konuşan Dr.Öğr.Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Bugünkü yürüyüşümüz özellikle çocuklarda oluşan obeziteye dikkat çekmek ve insanlara yürüyüşün ne kadar önemli bir etkinlik olduğunu göstermektir" dedi.


Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Yürüyüş Günü kapsamında İstiklal(Çiftlik) Caddesi üzerinde düzenlenen yürüyüşe yüzlerce vatandaş katıldı. İlkadım ilçesi 56'lar mevkisinde başlayan yürüyüş Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünde son buldu. Yürüyüş boyunca Samsun Bando Takımı çaldığı marşlar ile yürüyüşe katılanlara eşlik etti.


Etkinlikte konuşan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Bakanlığımız tarafından yürütülen 'Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması' 2010 raporuna göre Türkiye'de 0-5 yaşta obezite sıklığı yüzde 8,5, 6-18 yaşta obezite sıklığı yüzde 8,2 olarak bulunmuştur. Bu kapsamda her yıl fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla kutlanan 3-4 Ekim 'Dünya Yürüyüş Günü'nün bu yıl ki teması Çocukluk Çağı Obezitesi olmuştur. İl Sağlık Müdürlüğü ve 17 ilçe müdürlüklerimiz tarafından özellikle çocukların eğlenerek egzersiz yapmasını ve gençlerin hareketli yaşam bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik faaliyetler planlanmıştır. Yapılan bu farkındalık etkinlikleriyle çocukluk ve gençlik döneminde yaşam boyu devam edecek fiziksel aktivite alışkanlıklarının kazanılmasının sağlanması amaçlıyoruz" diye konuştu.


"Günde 10 bin adım atarak hem obezite hem kronik hastalıkların önüne geçebiliriz"


7 den 70'e herkesle yürüyüş etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirten Oruç, "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği kapsamında bugün Samsun İstiklal Caddemizde kurum ve kuruluşların katkısıyla tüm insanlarımızla beraber burada yürüyüş gerçekleştirdik. Samsun Bando Takımı ile bu etkinliği yaptık. Hem farkındalığı artıralım hem de yürüyüşün ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek için buradayız. Bu yıl ki temamız obeziteye dikkat çekmek oldu. Yürüyüşümüz boyunca pankartlar ile bu durumu insanlara anlatmaya çalıştık. Günlük 10 bin adım diyerek hem obezite hem de kronik hastalıklar için sağlıklı yaşamak ve günlük yaşam aktivitemizi artırmak mümkündür. Herkese sağlıklı 10 bin adımlı günler diliyorum" şeklinde konuştu.


Etkinliğe katılan Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı ise, "Dünya Yürüyüş Günü adına sağlıklı ve hareketli yaşam için farkındalık oluşturma anlamında Samsun'da bu işe gönül veren arkadaşlarımızla bugün sembolik anlamında yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Katılan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:05 Kaynak: İHA
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