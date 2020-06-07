Yüzlerce kişi sosyal mesafesiz asker uğurladı - Son Dakika

Yüzlerce kişi sosyal mesafesiz asker uğurladı

Adana Otogarı'na asker uğurlamak için konvoyla gelen yüzlerce vatandaş, ne maske taktı ne de sosyal mesafe kuralına uydu

ADANA - Adana'da yüzlerce kişi, silah altına alınacak askerleri otogarda uğurladı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı uğurlama törenlerinde ortaya çıkan görüntüler ise pes dedirtti. Bazı vatandaşlar ise yasak olmasına rağmen konvoy yaptı.

1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme adımlarına rağmen uyulması gereken kurallar ve önlemler hatırlatılırken, bu uyarılar bazen dikkate alınmıyor. Adana Otogarı'nda ise dün akşam saatlerinde asker uğurlaması için toplanan yüzlerce vatandaşın ortaya çıkarttığı görüntüler ise korona virüs nedeniyle endişe uyandırdı.

Yüzlerce kişilik gruplar halinde toplanan vatandaşlar, asker adaylarını uğurlarken sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğunu hiçe sayarak diğer vatandaşların da hayatını riske soktu. Yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar ise konvoy düzenledi.

Otogar içerisinde meşale yakıp askere gidecek kişileri omuzlarına alıp slogan atan vatandaşlar askere gidecek kişi otobüsün içerisine bindiklerindeyse İstiklal Marşı okudu. Vatandaşlar askere gidecek yakınlarının otobüsü hareket ettiğinde otogardan ayrıldı.

Kardeşini Isparta'ya gönderen Mehmet Rasim Yılmaz isimli vatandaş, "Bu kadar kalabalık olması normal değil. Sosyal mesafeye uyulmuyor" diye konuştu.