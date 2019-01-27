Yüzlerce Kişi Yağmura Rağmen Uğur Mumcu İçin Koştu

Yüzlerce kişi yağmura rağmen Uğur Mumcu
için koştu
Koşuda en çok ilgiyi 92 yaşındaki atlet Safter Baba çekti
9'uncu Uğur Mumcu Yol Koşusu yoğun yağmura rağmen koşuldu
İSTANBUL - Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uğur Mumcu Yol Koşusu'nda yüzlerce vatandaş yoğun yağmura rağmen öldürülen Gazeteci Uğur Mumcu için koştu.
24 Ocak 1993'de otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden araştırmacı-gazeteci Uğur Mumcu adına düzenlenen yol koşusu, bugün Kartal
'da gerçekleştirildi. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen koşuda yoğun yağmura rağmen yüzlerce vatandaş Uğur Mumcu için koştu. Kartal Belediyesi
tarafından düzenlenen anma koşusunda Kartallı sporseverler Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde buluştu. Katılımcılara koşu öncesi belediye tarafından ikramlarda bulunuldu. Ardından koşucular 5 kilometrelik parkura geldi. Koşuyu izlemek üzere Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz
de etkinliğe katıldı.
" Aydınlanmanın büyük yazarı Uğur Mumcu'yu hem rahmetle hem daha iyi anlayarak hem de anlatmaya çalışarak anıyoruz "
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz bu sene Uğur Mumcu anma haftası gibi düzenlediklerini dile getirerek " Bu sene Uğur Mumcu'yu anma haftası gibi düzenledik. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'mizde Uğur Mumcu'yu Anma Toplantısı yaptık. Bugünde 750 civarında koşucunun katıldığı Uğur Mumcu adına bir koşu düzenliyoruz. Aydınlanmanın büyük yazarı Uğur Mumcu'yu hem rahmetle hem daha iyi anlayarak hem de anlatmaya çalışarak anıyoruz" diye konuştu.
" Koşuya 92 yaşında katılan Safter Baba görenleri şaşırttı "
İki yıl sonra New York
Maratonu'na katılacağını ve maratonu koşan en yaşlı atlet ünvanını alacağını söyleyen 92 yaşındaki Safter Baba " 92 yaşındayım. 2002 yılında New York maratonunu koşmuştum. 94 yaşıma geldiğimde New York Maratonu'nu ikinci kez koşacağım. Bu maratonu koşan en yaşlı atlet ününü alacağım. Bugün çok çok değerli bir büyüğümüz olan Uğur Mumcu'nun anısına koşuyoruz. Onu özlemle anıyoruz " dedi.