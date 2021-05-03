Yüzlerce kişinin mesafesiz partisi 'Güvenli Turizm Sertifikası'ndan etti - Son Dakika

Yüzlerce kişinin mesafesiz partisi 'Güvenli Turizm Sertifikası'ndan etti

03.05.2021 17:14

Yüzlerce kişinin mesafesiz partisi 'Güvenli Turizm Sertifikası'ndan etti Korona partisinin düzenlendiği otel kapatıldı ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak yüzlerce kişinin katıldığı 'Paskalya Bayramı' partisinin düzenlendiği otel...

Yüzlerce kişinin mesafesiz partisi 'Güvenli Turizm Sertifikası'ndan etti

Korona partisinin düzenlendiği otel kapatıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak yüzlerce kişinin katıldığı 'Paskalya Bayramı' partisinin düzenlendiği otel kapatılarak, Güvenli Turizm Sertifikaları iptal edildi.

Turizm kenti Antalya'da artan korona virüs vakaları kırmızı sinyal verirken, Manavgat'ta bulunan bir otelde 'Paskalya Bayramı' partisi düzenlendi. Ülke genelinde gidilen tam kapanma döneminde Manavgat'ta bir otelde çekilen sosyal mesafesiz korona partisi görüntüleri alınan kuralların ciddiye alınmadığını gösterdi. Sosyal mesafe ve pandemi kurallarının hiçe sayıldığı parti sonrası Antalya Valiliği harekete geçerek konu ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan değerlendirmeler sonucu otelin Güvenli Turizm Sertifikası iptal edildi.

Yüzlerce kişinin mesafesiz partisi 'Güvenli Turizm Sertifikası'ndan etti

Paskalya, Manavgat, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüzlerce kişinin mesafesiz partisi 'Güvenli Turizm Sertifikası'ndan etti - Son Dakika


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