Yüzlerce kişiye 'koronavirüs' cezası kesilen Gaziantep'te çarşılar yine kalabalık - Son Dakika

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 452 kişiye, para cezası kesildi. Salgına ve cezalara rağmen kentte çarşıların bulunduğu bölgelerde yoğunluğun devam ettiği gözlendi.

Vaka sayılarının düşüş gösterdiği Gaziantep'te, çarşıların olduğu Gaziler Caddesi'nde halk, sosyal mesafe kuralını ihlal ederek, alışveriş yapıyor. Bazı kişilerin maskelerini çene altlarına indirdiği veya kollarına taktığı caddede görevli polisler, düzgün kullanılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulunuyor.